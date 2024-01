Dlaczego warto inwestować w dzwony kościelne na Filipinach? Czemu indonezyjska kolej może być szansą na szybkie wzbogacenie? I na czym polega emiracki „friendzone”? Odpowiedzi na te pytania poznasz, czytając nasz artykuł o nietypowych kierunkach eksportowych na świecie, które dają polskim przedsiębiorcom realną szansę na sukces.

Różnorodność rynków, które oferują znaczące możliwości dla polskich firm, jest imponująca. Ich dogłębne poznanie może być kluczem do sukcesu na międzynarodowej scenie. W tym kontekście portal Trade.gov.pl stanowi cenne źródło informacji dla eksporterów z Polski. W artykule przyjrzymy się bliżej tylko trzem krajom, w których polscy inwestorzy mają duże szanse na sukces, jednak zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi podcastami Trade ON AIR. Przybliżą one pozostałe perspektywiczne dla polskiego eksportu rynki.

Kieruj się na południowy-wschód, czyli dlaczego ZEA, Indonezja i Filipiny są obecnie wartościowymi punktami eksportowymi na mapie świata?

Zastanawiałeś się kiedyś, czy Twój produkt lub usługa ma potencjał eksportowy? A może jesteś już zdecydowany rozpocząć sprzedaż na rynku zagranicznym, ale nie wiesz, które regiony świata dadzą Ci największą szansę na powodzenie w biznesie? Jeżeli tak, to ten artykuł jest dla Ciebie. Perspektyw rynkowych w przypadku eksportu towarów i usług warto także szukać poza Europą.

Niedocenianym, a bardzo dobrze prosperującym rynkiem zbytu dla polskich przedsiębiorców są Filipiny. Państwo wyspiarskie kojarzone do tej pory głównie jako kraj rolniczy z roku na rok tworzy coraz silniejszą gospodarkę przemysłową. O tym, jak z powodzeniem wprowadzić markę na tamtejszy rynek, w szóstym odcinku podcastu "Trade ON AIR" opowiedział specjalista PAIH - Bartłomiej Wasiewski.

Zdaniem eksperta aktualnie największą wartością w polskim eksporcie na Filipiny według statystyk są... helikoptery. W Polsce produkowane są (w oparciu o amerykańską licencję) śmigłowce Black Hawk, które z powodzeniem sprzedają się na wyspach Azji Południowo-Wschodniej.

Drugim ważnym sektorem, który według Wasiewskiego zasługuje na uwagę, jest przemysł spożywczy, przede wszystkim gałąź specjalizująca się w nabiale. Miesięcznie około 120 kontenerów mleka przypływa z Polski na Filipiny. Jeśli więc wybierasz się w tamtejsze rejony na wakacje, widok kartonu mleka z polskim logo w kawiarni nie powinien Cię zdziwić. Obecnie, Filipiny, posiadające 120-milionową populację, importują 99% swojego zapotrzebowania na nabiał, co otwiera przed polskimi przedsiębiorstwami ogromne możliwości.

Usługi IT to kolejny z obszarów, który już został przez polskie firmy zaanektowany na azjatyckich wyspach i wciąż ma dużą szansę na dalszy rozwój. Polskie firmy IT coraz śmielej wkraczają na filipiński rynek, uzupełniając lokalne kompetencje w zakresie tworzenia interfejsów użytkownika, czy grafik. Najbardziej zaskakującymi obszarami eksportowymi, w których polscy wykonawcy okazali się w ostatnim czasie bezkonkurencyjni są urządzenia medyczne oraz... dzwony kościelne.

A czy istnieją jeszcze jakieś konkretne sektory, w których Polska może znaleźć swoją niszę i zyskać bezkonkurencyjność na rynku? Jedną z branż na Filipinach, w której polscy przedsiębiorcy mają duże szanse powodzenia jest turystyka. Obecnie nie jest ona równie dobrze rozwinięta i wykorzystywana, jak turystyka w sąsiadującej Tajlandii o podobnych warunkach klimatycznych. Blokerem uniemożliwiającym rozwijanie tej gałęzi państwowej gospodarki jest zła infrastruktura hotelarska. To duże pole do popisu dla polskich biznesmenów, którzy całkiem dobrze radzą sobie w zarządzaniu przemysłem turystycznym.

Na co uważać i czego się spodziewać, wchodząc na filipiński rynek? Inwestowanie w tym wyspiarskim kraju wiąże się z koniecznością zrozumienia miejscowej mentalności i przestrzegania specyficznych regulacji. Istotna jest tak zwana "lista negatywna", która ogranicza udziały obcokrajowców w niektórych sektorach do 40%. Ponadto różnice kulturowe i biznesowe wymagają elastycznego podejścia oraz wsparcia lokalnego partnera. Więcej o ważnych aspektach filipińskiego rynku Bartłomiej Wasiewski opowiada we wspomnianym 6. odcinku podcastu "Trade ON AIR".

Warto pamiętać, że Polska Agencja Inwestycji i Handlu oferuje wsparcie w zakresie znajdowania i weryfikacji partnerów handlowych, negocjacjach oraz dostosowaniu się do specyfiki rynków zagranicznych. Usługi te są dostępne dla polskich przedsiębiorców bez opłat.

Pozostając w rejonie wyspiarskim, ale przesuwając palcem na mapie nieco na południe, trafimy na kolejną perełkę, która może przynieść polskim eksporterom duży sukces. Indonezja, bo o niej mowa, to kolejne z niepozornych na pierwszy rzut oka, które skrywa w sobie ogromny potencjał dla polskich firm. Na jakie usługi i towary warto tam postawić?

O tym najlepiej opowiada Jacek Kołomyjec w kolejnym odcinku podcastu Trade ON AIR: "Bogactwo archipelagu - eksploracja rynku indonezyjskiego".

Ekspert PAIH zwraca uwagę, że jedną z nisz na indonezyjskim rynku są z pewnością tzw. dobra szybkozbywalne, czyli produkty, które kupujemy na co dzień, np. napoje, kosmetyki, leki, środki czystości. Polskie marki FMCG już zdobywają rynek indonezyjski.

Kolejną branżą rozwojową, którą zdaniem eksperta powinni zainteresować się polscy przedsiębiorcy, jest transport. Polska współpraca z indonezyjskim sektorem kolejowym, w tym eksport komponentów kolejowych i udział w targach kolejowych, pokazuje obiecujące perspektywy dla polskich technologii w tej branży. Mimo barier rynkowych i wymagań lokalnego komponentu, obecność naszych rodzimych firm w obszarze sprzętu medycznego w Indonezji również sukcesywnie wzrasta od kilku lat, wciąż dając szansę na rozwój w tym zakresie. Specjalista PAIH podkreśla także, że rozwój technologiczny Indonezji, w tym wzrost e-commerce, tworzy w ostatnim czasie atrakcyjne możliwości dla polskich firm IT, zwłaszcza w obszarach sztucznej inteligencji, big data i cyberbezpieczeństwa.

A co może stanowić wyzwanie dla polskich przedsiębiorców, którzy są zdecydowani rozkręcać swój biznes właśnie w Indonezji? W przypadku tego regionu niezwykle ważne jest zrozumienie lokalnych realiów - od barier kulturowych i językowych po specyficzne regulacje rynkowe. Polskie przedsiębiorstwa muszą przygotować się na długoterminową obecność i budowanie relacji biznesowych, aby odnieść sukces na tym złożonym rynku. Co ciekawe, znaczącym trendem w tym wyspiarskim państwie jest rosnąca obecność w mediach społecznościowych i preferencje dotyczące produktów importowanych. Wzrasta również świadomość ekologiczna i wybór zdrowej żywności wśród młodej, dynamicznej populacji. Należy pamiętać, że Indonezja, będąc ważnym graczem geopolitycznym i gospodarczym, stanowi atrakcyjny rynek dla polskich inwestycji. Długoterminowa strategia i adaptacja do lokalnych warunków są zatem kluczowe dla sukcesu polskich przedsiębiorstw na tym rynku.

Następnym rynkiem eksportowym, który nie przychodzi od razu na myśl polskim przedsiębiorcom planującym zagraniczną ekspansję swoich produktów, a ma w sobie wiele potencjału, są Kraje Zatoki Perskiej. Eksperci PAIH, Maciej Białko i Patrycja Lisikiewicz, w odcinku podcastu "Trade ON AIR: Szlakiem Zatoki Perskiej - eksploracja rynków emiratów arabskich" wskazali obszary, w które warto tam inwestować.

Zdaniem specjalistów sektorem zasługującym na uwagę polskich przedsiębiorców powinna być na pewno turystyka, w tym atrakcje, wystawy, konferencje, turystyka medyczna i budowlana. Warto zaznaczyć, że szansa na rozwój w tym obszarze dotyczy wszystkich krajów GCC, czyli Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru, Kuwejtu, Omanu, Bahrajnu oraz Arabii Saudyjskiej.

Kolejną niszą czekającą na zaopiekowanie są zaawansowane technologie, w tym cyberbezpieczeństwo i AI, stanowiące przyszłościowe obszary rozwoju. Zjednoczone Emiraty Arabskie to pierwsze państwo na świecie, które posiada Ministra ds. sztucznej inteligencji, co obrazuje, jakie plany względem tego sektora mają władze kraju. Duże szanse rozwoju w tym regionie świata dają polskim przedsiębiorcom również sfery transportu i infrastruktury kolejowej oraz tramwajowej.

Na co zwrócić szczególną uwagę, decydując się na nawiązanie relacji biznesowych z partnerami z ZEA? Bardzo istotnym elementem podczas wchodzenia na rynek Zatoki Perskiej jest zrozumienie różnic kulturowych i biznesowych tamtejszego rejonu. Polskie firmy muszą dostosować swój przekaz i strategię do lokalnych warunków, zachowując szacunek dla lokalnej kultury i obyczajów. Eksperci podkreślają, jak ważne jest opanowanie umiejętności negocjacji, które w krajach Zatoki wymagają specjalnej elastyczności i umiejętności adaptacji. Polskie przedsiębiorstwa powinny przygotować się na intensywne pertraktacje cenowe oraz dopasowanie oferty do specyficznych potrzeb rynku. Emiratczycy, Irańczycy oraz pozostałe społeczności zamieszkujący kraje Zatoki żyją w kulturze negocjowania. Jest to element oczywisty, spodziewany i wręcz pożądany, więc trzeba być tego świadomym, próbując rozkręcić swój biznes na tamtejszym rynku i nie bać się wejść w dyskusje z lokalnymi inwestorami.

Warto, aby przedsiębiorcy pragnący wejść na ten rynek zastanowili się również nad tym, jakie kanały sprzedaży będą wykorzystywać dla swoich produktów, by dotrzeć do klienta końcowego. Specjaliści PAIH podkreślają w swoim podcaście, że klient w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest bardzo rozpieszczony. Dwudniowa dostawa do domu nie robi już tam na nikim wrażenia. Obecnie przeciętny mieszkaniec ZEA może zamówić online wszystko: od produktów aptecznych, kosmetycznych po luksusowe ubrania czy dodatki i w dwie godziny mieć to w swoim domu.

Planując ekspansję na rynek Zatoki Perskiej, trzeba również pamiętać o nowo wprowadzonych podatkach CIT oraz VAT w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz różnicach podatkowych w poszczególnych krajach. Warto zaznaczyć, że duże ułatwienie stanowi możliwość szybkiego otwarcia firmy. Niezwykle popularną formą prowadzenia biznesu w tamtejszym regionie jest założenie firmy typu "friendzone". Wiele z nich można otworzyć zdalnie, bez konieczności pojawienia się w ZEA. Podpis należy złożyć tylko w przypadku zakładania konta bankowego i akurat jest to jedyny najdłuższy element układanki w momencie otwierania firmy typu "friendzone".

Opisane powyżej trzy kierunki perspektywiczne to nie wszystkie ukryte perełki na mapie międzynarodowego handlu, które mogą przynieść sukces polskim przedsiębiorcom. Portal Trade.gov.pl, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz radio RMF FM stworzyły serię podcastów, w których można posłuchać przedstawicieli różnych sektorów gospodarki opowiadających między innymi o ofercie PAIH i innych rynkach, które generują perspektywy eksportowe. To doskonałe źródło wiedzy dla każdego, kto chce rozwijać swoją działalność na arenie międzynarodowej. Eksperci Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu to pracownicy Zagranicznych Biur Handlowych, którzy na co dzień funkcjonują na podległych im rynkach. Dzięki temu mają bezpośredni dostęp do aktualnych informacji oraz dogłębną znajomość specyfiki i wymagań tych regionów, co jest kluczowe dla skutecznego wspierania polskich przedsiębiorców w ekspansji międzynarodowej. Specjaliści PAIH chętnie udzielą Ci porad biznesowych, pomogą zrozumieć istotę lokalnych systemów gospodarczych, regulacje prawne oraz kwestie podatkowe.

Świat biznesu oferuje szerokie spektrum możliwości dla tych, którzy są gotowi wyjść poza utarte schematy i podjąć działania na nowych, obiecujących rynkach. Jeśli jesteś na to gotowy, odsłuchaj serię podcastów Trade ON AIR,które pomogą Ci odkryć Twoje własne ścieżki do międzynarodowego sukcesu.