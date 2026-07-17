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Szpieg Iranu w rękach brytyjskich służb? Wahid A. usłyszał zarzuty

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 lipca (16:36)

39-letni mieszkaniec Liverpoolu usłyszał zarzut szpiegostwa na rzecz Iranu - poinformował w piątek wydział antyterrorystyczny londyńskiej policji. Mężczyzna został zatrzymany w środę w Birmingham.

Szpieg Iranu w rękach brytyjskich służb? Wahid A. usłyszał zarzuty
Brytyjska policja - zdjęcie poglądowe /Shutterstock

Jak przekazała policja w Londynie, zatrzymany w środę w Birmingham 39-letni mężczyzna usłyszał zarzut szpiegostwa na rzecz Iranu. Okazało się, że to mieszkaniec Liverpoolu, oddalonego od miejsce zatrzymania o blisko 155 km. 

O postawieniu mężczyźnie zarzutów poinformował w piątek wydział antyterrorystyczny stołecznej policji. 

Formalnie zarzut, jaki postawiono 39-letniemu Vahidowi A. brzmi pomaganie zagranicznej służbie wywiadowczej. Dwa dni po aresztowaniu, mężczyzna stanął przed sądem magistrackim w Westminsterze. 

Śledczy przeszukali już dwie nieruchomości - w Birmingham i Liverpoolu. Policja podkreśla, że nie może na tym etapie mówić o szczegółach, ale zapewniła, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców.

W ostatnich latach odnotowujemy znaczący i trwały wzrost intensywności naszych działań związanych ze śledztwami dotyczącymi bezpieczeństwa narodowego – podkreśliła natomiast Helen Flanagan, szefowa wydziału antyterrorystycznego londyńskiej policji.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Iran Wielka Brytania szpieg

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