„Szokujące obrazy”. Tak Serbia mogła przekreślić swoje szanse na wejście do UE

RMF24

„Obrazy z wczorajszego pogrzebu Ratko Mladicia w Belgradzie były szokujące” – napisała w oświadczeniu na platformie X przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jak zaznaczyła, udział wysokich rangą serbskich urzędników w pogrzebie zbrodniarza wojennego może podważyć plany Serbii dotyczące akcesji do UE.

„Elementy oficjalnego wsparcia oraz obecność niektórych wysokich rangą serbskich urzędników na pogrzebie są godne pożałowania. Pokazują brak konfrontacji z mrocznym rozdziałem najnowszej historii Europy i stoją w sprzeczności z wartościami będącymi podstawą drogi Serbii do Unii Europejskiej” – napisała von der Leyen. Jej wypowiedzi zostały powtórzone przez przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costę. Serbia ma statut oficjalnego kandydata do UE od 2012 roku.

Von der Leyen i Costa przypomnieli we wspólnym komentarzu, że Mladić był skazanym zbrodniarzem wojennym, odpowiedzialnym za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości.

Poniedziałkowy pogrzeb Ratko Mladicia, zdj. ANDREJ CUKIC / PAP/EPA

Sama Komisja Europejska nie potępiła oficjalnie uroczystości pogrzebowych. Jak uzasadniła, nie odbyły się one z honorami państwowymi.

W zeszłym tygodniu komisarz ds. rozszerzenia UE, Marta Kos, odłożyła swoją wizytę w Serbii, będącej kandydatem do UE, z powodu – jak to określiła – „gloryfikacji” Mladicia po jego śmierci, w tym użycia rządowego samolotu do sprowadzenia jego ciała do Serbii.

Tysiące osób wzięły udział w pogrzebie Mladicia

Pogrzeb Ratko Mladica, zdj. ANDREJ CUKIC / PAP/EPA

W poniedziałkowym pogrzebie byłego generała bośniackich Serbów, Ratko Mladicia uczestniczyły tysiące osób. Tłumy niosące serbskie flagi i zdjęcia Mladicia w tradycyjnej serbskiej czapce wojskowej zgromadziły się przed cerkwią na jednym z belgradzkich przedmieść.

Uroczystości przewodniczył zwierzchnik serbskiego Kościoła Prawosławnego, patriarcha Porfiriusz. Trumna Mladicia, otoczona przez uzbrojonych żołnierzy w mundurach i eskortowana przez orkiestrę dętą, została następnie przewieziona przez ulice, na których stało mnóstwo ludzi. Tłum skandował nazwisko Mladica. Zbrodniarz wojenny został pochowany na pobliskim cmentarzu, obok swojej córki, która zmarła w 1994 roku.

Poniedziałkowy pogrzeb Ratko Mladica, zdj. ANDREJ CUKIC / PAP/EPA

Prezydent Serbii Aleksandar Vučić nie uczestniczył w pogrzebie. Obecni byli jednak członkowie rządu: minister obrony Bratislav Gašić i minister sprawiedliwości Nenad Vujic.

Był to jeden z największych publicznych pogrzebów w Serbii od upadku komunizmu w 1990 roku.

Ciało Mladica sprowadzone do Serbii rządowym samolotem

Mladić, nazywany „rzeźnikiem Bałkanów”, zmarł w czwartek w więzieniu w Hadze. Miał 84 lata. Jego ciało zostało przewiezione do Belgradu samolotem serbskiego rządu w obecności syna Mladicia, Darko oraz ministra sprawiedliwości Nenada Vujicia. Trumna została przeniesiona z samolotu przez żołnierzy i była przykryta serbską flagą.

Ciało Ratko Mladicia zostało przetransportowane do Belgradu. Wyznaczono datę pogrzebu Rządowy samolot władz Serbii przywiózł w czwartek do Belgradu ciało zbrodniarza wojennego Ratka Mladicia, który zmarł w zeszłym tygodniu w Hadze, odbywając karę dożywotniego więzienia - podała telewizja publiczna RTS.

Przez 16 lat uciekał przed wymiarem sprawiedliwości

Mladić został aresztowany w Serbii 26 maja 2011 r. Był najbardziej poszukiwanym przez Trybunał w Hadze zbiegiem. Ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości przez prawie 16 lat. Sześć dni po aresztowaniu został przekazany Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu dla byłej Jugosławii.

W 2017 r. Międzynarodowy Trybunał Karny ONZ ds. byłej Jugosławii uznał Mladica za winnego ludobójstwa podczas masakry w Srebrenicy w 1995 roku. 8 tys. bośniackich muzułmańskich mężczyzn i chłopców zostało zamordowanych po zajęciu przez siły bośniackich Serbów strefy wyznaczonej przez ONZ. Mladic został również skazany za 43-miesięczne oblężenie Sarajewa, podczas którego zginęło około 10 tys. osób. Mladic został skazany na dożywocie.

Mladić od lat chorował, a w ostatnich tygodniach rodzina oraz władze Serbii i Republiki Serbskiej starały się o przeniesienie go do Belgradu. Wnioski te były odrzucane.

