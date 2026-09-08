„Szokujące obrazy”. Tak Serbia mogła przekreślić swoje szanse na wejście do UE

„Elementy oficjalnego wsparcia oraz obecność niektórych wysokich rangą serbskich urzędników na pogrzebie są godne pożałowania. Pokazują brak konfrontacji z mrocznym rozdziałem najnowszej historii Europy i stoją w sprzeczności z wartościami będącymi podstawą drogi Serbii do Unii Europejskiej” – napisała von der Leyen. Jej wypowiedzi zostały powtórzone przez przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costę. Serbia ma statut oficjalnego kandydata do UE od 2012 roku.
Von der Leyen i Costa przypomnieli we wspólnym komentarzu, że Mladić był skazanym zbrodniarzem wojennym, odpowiedzialnym za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości.
Sama Komisja Europejska nie potępiła oficjalnie uroczystości pogrzebowych. Jak uzasadniła, nie odbyły się one z honorami państwowymi.
W zeszłym tygodniu komisarz ds. rozszerzenia UE, Marta Kos, odłożyła swoją wizytę w Serbii, będącej kandydatem do UE, z powodu – jak to określiła – „gloryfikacji” Mladicia po jego śmierci, w tym użycia rządowego samolotu do sprowadzenia jego ciała do Serbii.
Tysiące osób wzięły udział w pogrzebie Mladicia
W poniedziałkowym pogrzebie byłego generała bośniackich Serbów, Ratko Mladicia uczestniczyły tysiące osób. Tłumy niosące serbskie flagi i zdjęcia Mladicia w tradycyjnej serbskiej czapce wojskowej zgromadziły się przed cerkwią na jednym z belgradzkich przedmieść.
Uroczystości przewodniczył zwierzchnik serbskiego Kościoła Prawosławnego, patriarcha Porfiriusz. Trumna Mladicia, otoczona przez uzbrojonych żołnierzy w mundurach i eskortowana przez orkiestrę dętą, została następnie przewieziona przez ulice, na których stało mnóstwo ludzi. Tłum skandował nazwisko Mladica. Zbrodniarz wojenny został pochowany na pobliskim cmentarzu, obok swojej córki, która zmarła w 1994 roku.
Prezydent Serbii Aleksandar Vučić nie uczestniczył w pogrzebie. Obecni byli jednak członkowie rządu: minister obrony Bratislav Gašić i minister sprawiedliwości Nenad Vujic.
Był to jeden z największych publicznych pogrzebów w Serbii od upadku komunizmu w 1990 roku.
Ciało Mladica sprowadzone do Serbii rządowym samolotem
Mladić, nazywany „rzeźnikiem Bałkanów”, zmarł w czwartek w więzieniu w Hadze. Miał 84 lata. Jego ciało zostało przewiezione do Belgradu samolotem serbskiego rządu w obecności syna Mladicia, Darko oraz ministra sprawiedliwości Nenada Vujicia. Trumna została przeniesiona z samolotu przez żołnierzy i była przykryta serbską flagą.
Przez 16 lat uciekał przed wymiarem sprawiedliwości
Mladić został aresztowany w Serbii 26 maja 2011 r. Był najbardziej poszukiwanym przez Trybunał w Hadze zbiegiem. Ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości przez prawie 16 lat. Sześć dni po aresztowaniu został przekazany Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu dla byłej Jugosławii.
W 2017 r. Międzynarodowy Trybunał Karny ONZ ds. byłej Jugosławii uznał Mladica za winnego ludobójstwa podczas masakry w Srebrenicy w 1995 roku. 8 tys. bośniackich muzułmańskich mężczyzn i chłopców zostało zamordowanych po zajęciu przez siły bośniackich Serbów strefy wyznaczonej przez ONZ. Mladic został również skazany za 43-miesięczne oblężenie Sarajewa, podczas którego zginęło około 10 tys. osób. Mladic został skazany na dożywocie.
Mladić od lat chorował, a w ostatnich tygodniach rodzina oraz władze Serbii i Republiki Serbskiej starały się o przeniesienie go do Belgradu. Wnioski te były odrzucane.