Biskup diecezji Solsona koło Lleidy w hiszpańskiej Katalonii, 52-letni Xavier Novell, który w sierpniu nieoczekiwanie zrezygnował ze swojej funkcji, złożył w urzędzie stanu cywilnego w Surii koło Barcelony dokumenty w celu zawarcia związku małżeńskiego - poinformowały źródła sądowe. Partnerką byłego biskupa, znanego wcześniej ze skrajnie konserwatywnych poglądów, jest Silvia Caballol, 38-letnia psycholog, autorka powieści o tematyce satanistyczno-erotycznej - podał dziennik "La Vanguardia".

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Podpisany przez sędziego edykt zwyczajowo otworzył 15-dniowy termin na wniesienie zastrzeżeń, jeżeli istniałaby jakakolwiek przeszkoda prawna wyłączająca zawarcie małżeństwa.

Według agencji Europa Press, duchowni z diecezji Solsona wyrazili zdumienie z powodu zamiarów byłego ordynariusza. Zdaniem rektora parafii Tora (Lleida), Fermi Manteca, Novell wciąż zaskakuje.

Już jako biskup często wypowiadał się kontrowersyjnie, potem zrezygnował bez słowa pożegnania, a teraz chce wziąć ślub cywilny. Nie spodziewaliśmy się tego - powiedział.

Przed opuszczeniem diecezji Novell poinformował, że odchodzi z powodów "ścisłe osobistych", a następnie w pozostawionej odręcznej nocie dodał, że z nikim nie chce rozmawiać i zmienił numer telefonu komórkowego. Od tamtego czasu nie złożył żadnej publicznej deklaracji.

Jednak już wkrótce po rezygnacji okazało się, że powodem była kobieta, w której zakochał się Novell, psycholog i pisarka Silvia Caballol, rozwiedziona z muzułmaninem, matka dwojga dzieci. Jest ona autorką dwóch książek o tematyce satanistycznej i erotycznej. Jedna z nich, "Piekło pożądania Gabriela", została uznana przez dziennik "ABC" za wizjonerską.

"Powieść przenosi nas w świat psychopatii, sekt, sadyzmu i szaleństwa, w walkę dobra ze złem, między Bogiem i szatanem, między aniołami i demonami" - napisała gazeta.

Poszukuje pracy jako inżynier agronom

Papież Franciszek przyjął rezygnację Novella z funkcji ordynariusza 23 sierpnia, a teraz byłego biskupa oczekuje długi i skomplikowany proces sekularyzacji. Novell przestał pobierać wynagrodzenie od Kościoła, choć - według źródeł diecezjalnych Solsony - wciąż mu ono przysługuje. Obecnie poszukuje pracy jako inżynier agronom, którym jest z wyksztalcenia. W tym celu kontaktował się z wieloma firmami w Katalonii, ale do tej pory w żadnej nie został zatrudniony. Ostatnio jego CV odrzuciła firma związana z badaniami genetyki świń w El Bages koło Barcelony - poinformowały źródła firmy.

Novell był jednym z najmłodszych hierarchów w Hiszpanii, został biskupem w wieku 41 lat. Był znany w kraju ze względu na wcześniejsze liczne wystąpienia w mediach, w których dał się poznać jako konserwatysta, przeciwnik homoseksualizmu i aborcji, zwolennik niepodległości Katalonii.

W 2017 roku był krytykowany za wypowiedzi o rzekomym psychologicznym podłożu skłonności homoseksualnych. W jednym z publicznych wystąpień wskazał, że przyczyną może być "nieobecność lub oddalenie ze strony ojca". Wywołał także polemikę swoją krytyką aborcji, która nazwał "ludobójstwem" i "okropnym przestępstwem".

W czasie nielegalnego referendum niepodległościowego w Katalonii w 2017 roku jako jedyny tamtejszy biskup opowiadał się za prawem tego regionu do samostanowienia. Od 2015 roku był egzorcystą - często egzorcyzmy praktykował i bronił ich skuteczności.

"Problemy z osobowością"

Według bliskich współpracowników byłego już biskupa, na których powołuje się dziennik "ABC", w ciągu ostatnich lat narastały problemy z jego osobowością, co "mogło mieć związek z udziałem w mających leczyć homoseksualizm kontrowersyjnych terapiach, a także promowaniem ich w różnych częściach kraju". Na początku października Konferencja Episkopatu Hiszpanii oświadczyła, że nie popiera takich terapii, uznając je za "błędne co do metody i celów". Według mediów, deklaracja ta może mieć związek ze sprawą byłego biskupa Solsony.