Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu oskarżył o stopniowe gromadzenie sił w pobliżu rosyjskich granic i o niechęć do prowadzenia rozmów z Moskwą na temat bezpieczeństwa europejskiego na równych zasadach - przekazała agencja Interfax.

Siergiej Szojgu / ABIR SULTAN / PAP/EPA

NATO stopniowo gromadzi siły w pobliżu naszych granic, jednocześnie wzywając do militarnego odstraszania Rosji - ocenił Szojgu w oświadczeniu cytowanym przez rosyjską agencję. Dodał, że zapewnienie bezpieczeństwa w Europie musi działać na zasadzie wzajemności i nie może zagrażać interesom Rosji.

To NATO jest stroną, która nie jest gotowa w tej kwestii na dialog na równych zasadach. Co więcej, wprowadzenie przez Sojusz planu "odstraszania" w Afganistanie zakończyło się katastrofą, z którą teraz musi się mierzyć cały świat - zaznaczył.



Według Reutersa wypowiedzi Szojgu to kolejny przejaw narastającego napięcia w stosunkach między Rosją a Sojuszem Północnoatlantyckim.



Ministrowie obrony państw NATO uzgodnili plan odstraszania i obrony dla obszaru euroatlantyckiego, który został w czwartek zaaprobowany przez sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga. Plan ten jest tajny, wiadomo jednak, że przewiduje m.in. odpowiedź na zagrożenia płynące ze strony Rosji.



Niemiecka minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer określiła plan jako "sposób odstraszania", ale Kreml ocenił, że dowodzi on, iż Rosja słusznie zrobiła, zrywając oficjalny dialog z NATO.



W tym tygodniu władze rosyjskie zamknęły swoją misję przy NATO w Brukseli oraz biuro łącznikowe Sojuszu w Moskwie. Była to reakcja na wydalenie przez NATO 6 października ośmiu rosyjskich dyplomatów uznanych za oficerów wywiadu. Sojusz zapowiedział też zmniejszenie od końca października liczby akredytacji dostępnych dla przedstawicieli Rosji z 20 do 10.



Niemiecka minister obrony musi dobrze wiedzieć, jak podobne zagranie zakończyło się dla Niemiec i Europy - skomentował Szojgu, odnosząc się - jak pisze Reuters - do II wojny światowej.