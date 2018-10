Dyrektor CIA Gina Haspel jest w Turcji, gdzie osobiście ma nadzorować śledztwo amerykańskiego wywiadu w sprawie śmierci Dżamala Chaszodżdżiego - poinformował Reuters. Według prezydenta USA śmierć dziennikarza to "nieudany spisek". "Nie jestem usatysfakcjonowany tym, co do tej pory usłyszałem w tej sprawie - powiedział Donald Trump uzasadniając wysłanie szefowej agencji do Stambułu. "Mamy w Turcji doskonałych pracowników wywiadu, musimy dojść do sedna tej zagadki. Myślę, że w ciągu najbliższych dwóch dni dowiemy się dużo więcej o tym, co się stało" - podkreślił.

REKLAMA