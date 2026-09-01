RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Szef kartelu zabity. Amerykanie dawali za niego 3 mln dolarów

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 1 września (21:55)

Meksykańscy żołnierze zabili Luisa Enrique Barragána Cháveza, lidera kartelu Los Reyes w Michoacán. Informację potwierdziło ministerstwo obrony. Mężczyzna był uważany za „głównego koordynatora wymuszeń wobec producentów awokado w regionie”.

Szef kartelu zabity. Amerykanie dawali za niego 3 mln dolarów
Meksykańska Gwardia Narodowa, zdj. ilustracyjne. /Shutterstock

Stany Zjednoczone oferowały nagrodę w wysokości 3 milionów dolarów za informacje prowadzące do aresztowania Luisa Enrique Barragána Cháveza, znanego jako „El Güicho” i „El R-5. Był on przywódcą kartelu Los Reyes, frakcji grupy Carteles Unidos, zajmującej się handlem narkotykami i uważanej przez Waszyngton za ugrupowanie terrorystyczne.

Według oświadczenia meksykańskiego ministerstwa obrony, żołnierze zabili Barragána podczas operacji w Tocumbo w stanie Michoacan. W trakcie starcia wojskowi zostali ostrzelani. Oprócz Barragána w operacji zginął inny podejrzany o przynależność do kartelu.

Zobacz wpis na X

Michoacán od dawna zmaga się z przemocą i wymuszeniami ze strony karteli, których celem są producenci awokado zaopatrujący Stany Zjednoczone.

Barragán był uważany za „głównego koordynatora wymuszeń wobec producentów awokado w regionie”. Ciążył na nim nakaz aresztowania w celu ekstradycji do Stanów Zjednoczonych.

Według informacji zamieszczonej na stronie internetowej Departamentu Stanu USA, Barragán był „znanym płatnym zabójcą i przywódcą operacyjnym”, który wykorzystywał zyski z handlu narkotykami do finansowania operacji i zdobywania broni w celu walki z rywalami z Kartelu Nowej Generacji Jalisco.

 


Źródło: RMF24
Tagi: Meksyk kartel
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: