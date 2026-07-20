Sytuacja na Bliskim Wschodzie komplikuje się. Huti ogłosili blokadę

RMF24

Jemeńscy Huti, powiązani z Iranem, ogłosili w poniedziałek blokadę morską Arabii Saudyjskiej ze skutkiem natychmiastowym. Informację o blokadzie przekazał ich rzecznik w przemówieniu transmitowanym w telewizji.

Grupa bojowników Huti ogłosiła „embargo morskie przeciwko zbrodniczemu wrogowi Arabii Saudyjskiej, oparte na zasadzie ‘oko za oko’, które wchodzi w życie natychmiast po wydaniu tego oświadczenia” – przekazał w telewizyjnym wystąpieniu Yahya Sari, rzecznik prasowy sił zbrojnych ruchu Huti (Ansar Allah).

Huti twierdzą, że blokada jest odpowiedzią na „niesprawiedliwe i opresyjne oblężenie naszego narodu przez Arabię ​​Saudyjską trwające prawie 12 lat, grabież naszych zasobów oraz nałożenie całkowitej blokady na nasze porty i lotniska drogą lądową, morską i powietrzną”.

Rebelianci Huti ostrzelali rakietami Arabię Saudyjską w zeszłym tygodniu, oskarżając ten kraj o zbombardowanie lotniska znajdującego się pod ich kontrolą.

Były to pierwsze ataki przeprowadzone przez Hutich na Arabię ​​Saudyjską od czasu wejścia w życie nieformalnego rozejmu w marcu 2022 r. po atakach Hutich na saudyjską infrastrukturę energetyczną.

Wojna domowa w Jemenie

W Jemenie od 2014 r. trwa wojna domowa i od tego czasu Huti kontrolują zamieszkiwane przez większość ludności południe i zachód kraju. Arabia Saudyjska stanęła na czele wspierającej rząd Jemenu międzynarodowej koalicji, która walczyła z Huti. Od 2022 r. w konflikcie trwa zawieszenie broni, a obecna eskalacja jest najpoważniejsza od tamtego czasu - przypomina agencja AP.

Huti ostrzeliwali już saudyjską infrastrukturę naftową w 2019 r., co chwilowo zmniejszyło wydobycie ropy naftowej w tym państwie o połowę.