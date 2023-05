Syria ponownie została przyjęta do Ligi Państw Arabskich. To oznacza, że kraje arabskie, w tym Arabia Saudyjska i Egipt dążą do normalizacji stosunków dyplomatycznych z krajem Baszara al-Asada. I to pomimo wojny domowej, która spustoszyła Syrię. USA nie ukrywa rozczarowania taką decyzją.

Plakat z podobizną Baszara al-Assada / Shutterstock Ministrowie spraw zagranicznych Ligi Państw Arabskich (LPA) podjęli w niedzielę decyzję o ponownym przyjęciu Syrii w swoje szeregi po 12-letnim zawieszeniu w prawach członka. Decyzja zapadła na zamkniętym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw organizacji w jej siedzibie w Kairze. Członkostwo Syrii w LPA zostało zawieszone w 2011 roku po krwawym stłumieniu przez reżim ulicznych protestów przeciwko Asadowi, co doprowadziło do wyniszczającej wojny domowej. Wiele państw arabskich wycofało wówczas swoich wysłanników z Damaszku. W ostatnim czasie kilka państw arabskich, w tym Arabia Saudyjska i Egipt, ponownie nawiązały kontakty z Syrią przez wizyty i spotkania na wysokim szczeblu, choć niektóre z nich, np. Katar, wciąż są przeciwne pełnej normalizacji stosunków bez politycznego rozwiązania syryjskiego konfliktu - donosi agencja Reutera. Państwa arabskie próbują osiągnąć konsensus w sprawie zaproszenia Asada na szczyt LPA, który odbędzie się 19 maja w stolicy Arabii Saudyjskiej - Rijadzie. USA przeciwne decyzji LPA Syria nie zasługuje na ponowne przyjęcie do Ligi Państw Arabskich - oświadczył w niedzielę rzecznik Departamentu Stanu Ned Price. Stany Zjednoczone stawiają pytanie o to, czy Baszar al-Asad jest gotów, by rozwiązać kryzysu wynikającego z wojny domowej w Syrii. Liga Państw Arabskich powstała w 1945 roku w celu zacieśnienia współpracy politycznej, społecznej, ekonomicznej, edukacyjnej i kulturowej pomiędzy powstającymi po II wojnie światowej nowymi państwami arabskimi. Założycielami było sześć państw - Egipt, Irak, Syria, Jordania, Arabia Saudyjska i Liban. Jej siedziba znajduje się w stolicy Egiptu - Kairze. Zobacz również: Eberhardt: Ostatnie rosyjskie ataki na Ukrainę to wyraz bezsilności

