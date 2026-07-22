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Sycylia zmaga się z pożarami. Ewakuowano ponad 100 osób

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 22 lipca (18:31)

Włoska Sycylia ogarnięta została falą pożarów, który wybuchły w wielu miejscach z powodu upałów. Temperatura powietrza w tym regionie nierzadko przekracza 40 stopni Celsjusza, a płomienie podsycane są podmuchami gorącego wiatru.

Sycylia zmaga się z pożarami. Ewakuowano ponad 100 osób
Zdjęcie poglądowe /Shutterstock

W centrum wyspy ewakuowanych zostało około 100 mieszkańców i 22 pacjentów tamtejszej kliniki - poinformowali w środę strażacy. Pożary szaleją tam od kilku dni, mimo że do ich gaszenia używa się samolotów do zrzucania wody.

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Sytuacja jest poważna

Z kolei rzecznik włoskiej Agencji Obrony Cywilnej określił sytuację jako „poważną” i tłumaczył, że pożary te „są podsycane przez wysokie temperatury i bardzo suchą glebę”. Sprecyzował, że na Sycylii od soboty strażacy gasili ponad 1000 pożarów. Do tej pory nie zgłoszono ofiar śmiertelnych. 

Blisko 20 gmin w centralnej części wyspy, w okolicach Castranovo i Santo Stefano Quisquina, jest pozbawionych wody pitnej.

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Temperatura przekracza 45 stopni Celsjusza!

Lokalny dziennik „Giornale di Sicilia”, powołując się na dane meteorologiczne, podał natomiast, że w środę w kilku gminach w centralnej i południowej Sycylii temperatury przekraczały 45 stopni Celsjusza.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Włochy Sycylia pożary

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