Stuletnie partnerstwo. Kanada i Ukraina podpisują historyczną deklarację

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Historyczne spotkanie w malowniczym Banff w kanadyjskiej prowincji Alberta. Premier Kanady Mark Carney oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisali dwie kluczowe deklaracje: o stuletnim partnerstwie oraz o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Podpisana deklaracja o stuletnim partnerstwie to nie tylko symboliczny gest, ale także wyraz długofalowej wizji współpracy obu państw. Oba kraje deklarują gotowość do jeszcze ściślejszej współpracy, obejmującej nie tylko kwestie bezpieczeństwa, ale także gospodarkę, energetykę i innowacje.

Bezpieczeństwo Ukrainy jest integralną częścią europejsko-atlantyckiego bezpieczeństwa, a przyszłość Ukrainy jest w NATO – czytamy w dokumencie. Liderzy obu krajów potępili także rosyjską agresję na Ukrainę, podkreślając konieczność dalszego wzmacniania interoperacyjności Ukrainy z Sojuszem Północnoatlantyckim.

Wsparcie militarne i technologiczne

Premier Mark Carney podczas konferencji prasowej zapewnił, że Kanada pozostanie solidarna z Ukrainą. Zapowiedział dalsze wsparcie w odbudowie ukraińskiego systemu energetycznego oraz współpracę w zakresie minerałów krytycznych.

Szczególny nacisk położono na innowacje militarne – Kanada planuje produkcję milionów dronów w ciągu najbliższych dwóch lat, które mają wspierać Ukrainę na froncie.

Nie można ufać Putinowi – podkreślił Carney, odnosząc się do rosyjskiego przywódcy i obecnej sytuacji geopolitycznej.

Prezydent Zełenski podziękował Kanadzie za dotychczasową pomoc i poinformował o przygotowywanym pakiecie specjalnych sankcji, które mają utrudnić Rosji produkcję rakiet balistycznych. Kanada również zapowiedziała dalsze sankcje wobec Rosji oraz osób i podmiotów wspierających jej działania wojenne.

Rozszerzona współpraca i wsparcie dla Ukrainy

Wspólny komunikat przewiduje rozszerzenie współpracy w dziedzinie wywiadu, cyberobrony, zwalczania dronów i broni elektronicznej, a także w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym i manipulacji informacją. Kanada i Ukraina będą także współpracować przy odbudowie ukraińskiego sektora rolnego oraz zarządzaniu lasami.

Premier Carney zwrócił uwagę na silne związki Kanady z Ukrainą – w Albercie mieszka wielu potomków ukraińskich imigrantów, którzy osiedlili się tam jeszcze przed uzyskaniem przez prowincję statusu administracyjnego.

Kanadyjczycy pomogą odbudować Ukrainę – zapewnił Carney, kończąc swoje wystąpienie słowami „Sława Ukrajini!” (Chwała Ukrainie!).

Handel, inwestycje i odbudowa

Kanada i Ukraina planują także rozszerzenie współpracy gospodarczej w ramach modernizowanego porozumienia o wolnym handlu. Współpraca obejmie partnerstwa publiczno-prywatne oraz mobilizację kapitału na rzecz odbudowy Ukrainy. Kanada będzie współpracować z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Bankiem Światowym i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, by wspierać stabilność makroekonomiczną Ukrainy.

Od 2022 roku Kanada zobowiązała się do przekazania Ukrainie pomocy wojskowej o wartości 6,5 miliarda dolarów kanadyjskich do 2029 roku.