Jedna osoba została zabita, a jeden z policjantów został ranny w wyniku strzelaniny w szkole średniej w Knoxville.

Do strzelaniny doszło o godz. 15:15 czasu lokalnego w szkole średniej w Knoxville w stanie Tennessee. Początkowo media podały informacje o ofiarach, a policja sprecyzowała, że ranny został funkcjonariusz policji. Szkoła została zamknięta, a rodziców poproszono o odebranie dzieci. Wkrótce później biuro szeryfa poinformowało, że nie ma już zagrożenia.

Według ustaleń policji, jedna osoba została zabita, ranny został także funkcjonariusz, jednak jego obrażenia nie są poważne.

Policja poinformowała, że sprawca strzelaniny i jego ofiara to mężczyźni. Nie wiadomo na razie nic więcej: ile mają lat, czy uczęszczali do szkoły, w której doszło do strzelaniny i jaki był motyw mordercy. Jedna osoba została zatrzymana.