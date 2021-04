Sprawca strzelaniny w budynku FedEx w Indianapolis, to były pracownik tej placówki, 19-letni Brandon Scott Hole. W zdarzeniu zginęło co najmniej osiem osób, sam napastnik popełnił samobójstwo. Prezydent USA Joe Biden w związku ze strzelaniną zarządził w piątek opuszczenie flag do połowy masztu.

Miejsce strzelaniny / Mark Lyons / PAP/EPA

Według agencji AP sprawca masakry w Indianapolis miał 19 lat, inne źródła podają, że 20. Wiadomo już, że był wcześniej pracownikiem FedExu.



Wciąż staramy się ustalić dokładną przyczynę tego incydentu - powiedział rzecznik policji w Indianapolis, Genae Cook.



Wcześniej stacja CNN informowała, że podejrzany był znany władzom federalnym i lokalnym. Jego krewny ostrzegał władze, że Hole może uciec się do przemocy.



Śledczy starają się ustalić motyw i przeszukiwali dom, który według nich jest domem napastnika - powiedział dziennikarzom agent specjalny FBI Paul Keenan.



Według zastępcy komendanta policji w Indianapolis Craiga McCartta w czwartek w nocy napastnik "wysiadł z samochodu i dość szybko rozpoczął strzelaninę na chybił trafił na zewnątrz obiektu. (...) Następnie wszedł do środka i nie dotarł zbyt daleko", strzelając do innych. W opinii McCartta strzelanina trwała zaledwie kilka minut.



Moim zdaniem, do czasu wejścia funkcjonariuszy (...) sytuacja była skończona - podejrzany odebrał sobie życie bardzo krótko przed wejściem funkcjonariuszy do obiektu - ocenił McCartt, dodając, że cztery osoby znaleziono martwe na zewnątrz, a cztery inne, nie licząc napastnika, wewnątrz.



Nic, czego się dowiemy, nie może uleczyć ran tych, którzy uszli z życiem, ale którzy będą teraz (...) żyć ze wspomnieniem tej strasznej zbrodni - powiedział burmistrz Indianapolis Joe Hogsett.

Biden: Przemoc z użyciem broni jest "epidemią", którą kraj musi się teraz zająć

Prezydent Biden powtórzył w piątek, że przemoc z użyciem broni jest "epidemią", którą kraj musi się teraz zająć. Przypomniał, że do strzelaniny doszło w 14. rocznicę od zamordowania 32 osób na uniwersytecie Virginia Tech. Prezydent powiedział, że przemoc z użyciem broni palnej "rozrywa duszę narodu" i wezwał Kongres do podjęcia właściwych kroków zaradczych.



"W Indianapolis po raz kolejny rodziny musiały czekać, aby dowiedzieć się o losie swoich bliskich. Co za okrutny (...) los, który stał się czymś zbyt normalnym i zdarza się każdego dnia gdzieś w naszym kraju. (...) Przemoc z użyciem broni jest w Ameryce epidemią. Ale nie powinniśmy tego akceptować" - głosi oświadczenie prezydenta.



"W zeszłym tygodniu wezwałem ministerstwo sprawiedliwości do skuteczniejszej ochrony Amerykanów przed przemocą z użyciem broni. Wezwałem również Kongres do wysłuchania apeli Amerykanów - w tym zdecydowanej większości posiadaczy broni - o uchwalenie rozsądnych przepisów zapobiegających przemocy z użyciem broni, takich jak powszechne sprawdzanie przeszłości kryminalnej oraz zakazu posiadania broni wojskowej i magazynków o dużej pojemności" - przypomniał Biden.



CNN podaje, że strzelanina w budynku FedExu była co najmniej 45. masakrą w Stanach Zjednoczonych od czasu strzelaniny w spa w Atlancie, do której doszło 16 marca.