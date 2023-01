Napastnik, który zastrzelił w sobotę 10 osób i dalszych 10 ranił w sali tanecznej w Monterey Park, w Kalifornii, został znaleziony martwy w samochodzie dostawczym, którym uciekł z miejsca zdarzenia. Jak poinformowała policja, popełnił on samobójstwo widząc zbliżających się funkcjonariuszy. Prawdopodobnie był jedynym sprawcą masakry.

W strzelaninie zginęło 9 osób / CAROLINE BREHMAN / PAP

Jak wyjaśnił szeryf hrabstwa Los Angeles Robert Luna, mężczyzna zidentyfikowany jako 72-letni Huu Can Tran skierował na siebie pistolet z magazynkiem o dużej pojemności w niedzielę rano, kiedy policja zbliżyła się do jego białego vana w miejscowości Torrance. Luna powiedział, że w furgonetce odkryto dowody świadczące, że Tran jest sprawcą masakry . Policja nie poszukuje już innych potencjalnych spraców tej zbrodni.

Torrance to miejscowość odległa o 34 km od miejsca strzelaniny w Star Ballroom Dance Studio. Wcześniej świadkowie zeznali, że napastnik uciekł z Monterey Park białą furgonetką. Według Luny, pięć ofiar śmiertelnych masakry to mężczyźni, a pięć to kobiety. Ich tożsamości nie podano dotychczas do publicznej wiadomości. Spośród dziesięciu rannych siedem osób pozostaje hospitalizowanych, co najmniej jedna jest w stanie krytycznym.

Mężczyzna z karabinem maszynowym miał otworzyć ogień w klubie tanecznym / CAROLINE BREHMAN / PAP/EPA

Policja na miejscu strzelaniny / CAROLINE BREHMAN / PAP/EPA

Mogło dojść do drugiej strzelaniny?

W opinii szeryfa, Tran był zaangażowany także w incydent w lokalu tanecznym Alhambra w sąsiedniej miejscowości, ok. 20 minut po strzelaninie w Monterey Park. Z relacji świadków wynika, że wszedł do środka z bronią w ręku, ale zdołano mu ją wytrącić. Nikt nie doznał obrażeń.

Sobotnia tragedia przerwała w Monterey Park uroczystości zaplanowane na Chiński Nowy Rok Księżycowy w społeczności głównie azjatycko-amerykańskiej. Od razu pojawiły się spekulację wiążące morderstwa z nienawiścią na tle rasowym.

Telewizja ABC cytowała jednak prominentnego członka tej społeczności Chestera Chonga, szefa Chińsko-Amerykańskiej Izby Handlowej, który przypisał strzelaninę sporowi domowemu. Jego zdaniem żonę mężczyzny zaproszono na imprezę do sali balowej, a on został pominięty i dlatego otworzył ogień z zazdrości.

Władze nie potwierdziły tej wersji na obecnym etapie dochodzenia.

Chcemy dowiedzieć się jak coś tak okropnego mogło się zdarzyć - powiedział Luna.

Już pięć podobnych tragedii w 2023 roku

Tragedia oznacza nie tylko piąte masowe zabójstwo w USA od początku roku, ale również najtragiczniejsze od 24 maja ubiegłego roku, kiedy 21 osób zostało zabitych w szkole podstawowej w Uvalde, w Teksasie - przypomniała ABC.

Biały Dom poinformował, że prezydent Joe Biden zarządził w niedzielę, w celu uczczenia pamięci ofiar masakry, opuszczenie flag państwowych na budynkach publicznych do połowy masztu. Zarządzenie będzie obowiązywać do 26 stycznia.