Jedenaście osób zginęło, a sześć zostało rannych w strzelaninie, do której doszło niedaleko Cetynii w Czarnogórze. Według nieoficjalnych informacji napastnik strzelał również do dzieci.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Portal rtcg.me podaje, że do zdarzenia doszło po południu. Tragedię miał poprzedzić konflikt rodzinny, po której napastnik wyszedł na ulicę i zaczął strzelać do przypadkowych osób.

Według portalu napastnik strzelał również do policjantów, po czym sam został zabity.

Czterech rannych trafiło do szpitala w Cetynii, a dwie do Podgoricy. Jak przekazano, stan jeden z osób - która do lecznicy trafiła z obrażeniami głowy i klatki piersiowej - jest bardzo ciężki.

Według nieoficjalnych informacji napastnik, to 34-letni mężczyzna, który strzelał również do dzieci.

Od naocznych świadków dziennikarze portalu dowiedzieli się, że napastnik szedł przez miejscowość i przypadkowo strzelał do znajdujących się tam mieszkańców.