Strzelanina podczas festiwalu techno w Szwajcarii. Obława za sprawcą

RMF24

Dramatyczne wydarzenia podczas „Aarauer Rave” w Aarau w Szwajcarii. W nocy na terenie festiwalu techno doszło do strzelaniny. Według najnowszych informacji przekazanych przez policję zginęła co najmniej jedna osoba, a pięć jest rannych, w tym część ciężko.

Służby na miejscu strzelaniny w w Aarau, zdj. MICHAEL BUHOLZER

Służby na miejscu strzelaniny w w Aarau, zdj. MICHAEL BUHOLZER / PAP/EPA

W nocy z soboty na niedzielę, podczas popularnego festiwalu techno „Aarauer Rave” w szwajcarskim Aarau, doszło do tragicznych wydarzeń. Jak potwierdziła lokalna policja, na terenie imprezy padły strzały. Funkcjonariusze informują, że zginęła co najmniej jedna osoba, a pięć jest rannych.

Ofiara śmiertelna to 22-letnia kobieta. Ranni to młodzi obywatele Szwajcarii.

3,5 tys. osób na terenie festiwalu

Do incydentu doszło około godziny 2:30 na terenie miejscowej toru wyścigów konnych, gdzie odbywał się festiwal. W tym czasie na miejscu bawiło się około 3500 uczestników.

Gdy padły strzały, policja natychmiast rozpoczęła szeroko zakrojoną akcję. Teren został szczelnie odgrodzony. Na miejscu pojawiły się także jednostki straży pożarnej oraz wojskowy helikopter Super Puma. W działaniach uczestniczy również specjalistyczna jednostka ochrony ludności z kantonu Aargau.

Sprawca lub sprawcy strzelaniny wciąż są na wolności.

„Wszyscy na ziemię”

Według relacji świadków cytowanych przez lokalne media, pierwsze odgłosy strzałów niektórzy uczestnicy wzięli za fajerwerki. Dopiero okrzyki „Wszyscy na ziemię!” uświadomiły im, że doszło do strzelaniny.

Policja apeluje do wszystkich, którzy byli świadkami zdarzenia lub posiadają nagrania z miejsca incydentu, o przekazanie materiałów śledczym. Służby proszą również, by unikać okolic toru wyścigowego, ponieważ sprawca lub sprawcy mogą wciąż być na wolności.

Festiwal „Aarauer Rave Vol. 7” miał być wyjątkowym wydarzeniem, przyciągającym miłośników muzyki elektronicznej z całego świata.