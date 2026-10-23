Strzelanina pod Paryżem. Jedna osoba nie żyje, ranne dziecko

RMF24

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Jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne w strzelaninie w miejscowości Trappes na zachód od Paryża – poinformował w piątek premier Francji Sébastien Lecornu. Strzały padły z przejeżdżającego auta.

Podejrzanego zatrzymano – podała francuska stacja BFM, którą cytuje Reuters. Medium ustaliło, iż napastnik oddawał strzały seriami w miejscowościach Trappes i La Verriere, a w ręce policji wpadł w Coignieres w tym samym departamencie. Dziennik „Le Figaro” podał, że podejrzany to 39-letni Kevin T.

Mer Trappes, Ali Rabeh, powiedział BFM, że mężczyzna strzelał z samochodu i wydawało się, że „robił to na oślep i był zdecydowany dokonać masakry”.

Jak dodał, wśród rannych jest 12-letnia dziewczynka. Sprawca mieszkał w pobliskiej miejscowości. Na razie nie ma informacji o jego motywach.

Lecornu przekazał, że sprawą zajmuje się francuski sąd ds. walki z terroryzmem.

Prokuratura antyterrorystyczna potwierdziła wszczęcie śledztwa.