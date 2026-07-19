„Stos ciał” odkryty podczas ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej w gminie Riwne

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Szczątki ponad 30 ofiar rzezi wołyńskiej zostały odkryte w pierwszym tygodniu prac ekshumacyjnych prowadzonych w gminie Riwne w powiecie kowelskim. Badacze nadal pracują przy pierwszym dole śmierci, który został odkryty w kwietniu na terenie dawnego gospodarstwa Aleksandra Strażyca w Woli Ostrowieckiej. „Jest to po prostu stos ciał” – mówi RMF FM ksiądz Tomasz Trzaska.

Jak ustaliła reporterka RMF FM Magdalena Grajnert, na razie odnalezione szczątki nie zostały jeszcze wydobyte. Prace prowadzone są bardzo ostrożnie.

Ofiary leżą w gliniastej ziemi i kolejne warstwy trzeba bardzo delikatnie zdejmować i dokumentować, żeby nie zatrzeć śladów zbrodni, dlatego prace idą powoli – relacjonuje z miejsca prac ksiądz Tomasz Trzaska z Instytutu Pamięci Narodowej.

Ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej. Odkryto szczątki ponad 30 osób

Badacze ustalili już, że pod wierzchnią warstwą ziemi znajdują się kolejne szczątki. Ofiary zostały wrzucone do masowego grobu bez trumien, w całkowitym nieładzie.

Jest to po prostu stos ciał. Niestety, tak trzeba powiedzieć. Stos ciał został wrzucony tam i my to teraz odkrywamy. Czaszki noszą ślady urazów mechanicznych – mówi ksiądz Tomasz Trzaska.

Według wstępnych ocen badaczy, obrażenia widoczne na czaszkach są skutkiem ciosów zadanych tępymi i ostrymi narzędziami, takimi jak młot, kij czy siekiera.

Prace ekshumacyjne będą kontynuowane także w kolejnych miejscach. Przed zespołem pozostaje zbadanie następnego masowego grobu odkrytego wiosną. Równolegle część ekipy prowadzi poszukiwania na tzw. „trupim polu”, gdzie archeolodzy i specjaliści próbują zlokalizować kolejną mogiłę ze szczątkami Polaków zamordowanych podczas rzezi wołyńskiej.