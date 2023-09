Jednostki kosowskiej policji wjechały w pojazdach opancerzonych do wioski na północy kraju, w której w strzelaninie pomiędzy siłami z Kosowa a etnicznymi Serbami zginęły cztery osoby. Informację tę podała agencja Reutera, powołując się na źródła w kosowskiej policji.

Jednostki kosowskiej policji wjechały w pojazdach opancerzonych do wioski na północy kraju / STR / PAP/EPA

Do strzelaniny doszło w niedzielę we wsi Banjska. Uzbrojeni Serbowie zabarykadowali się w miejscowym klasztorze. Doszło do wymiany ognia. Zginął policjant i trzech napastników. Dwóch rannych trafiło do szpitala. Poza terenem klasztoru aresztowano także cztery inne osoby, które oferowały grupie napastników wsparcie. W starciu wzięło udział ok. 30 Serbów.

Dziś wieś jest przeszukiwana. Policja sprawdza, czy nie ukrywają się w niej zaangażowani w strzelaninę Serbowie. Media nie mają wstępu do miejscowości.

Zastrzelony policjant

Policja przejęła pojazdy napastników. Znaleziono w nich arsenał broni palnej różnych kalibrów, materiałów wybuchowych, amunicji i sprzętu logistycznego, w który można by było wyposażyć setki osób - przekazała agencja AP za ministrem spraw wewnętrznych Kosowa Xhelalem Sveczlą.

Atak uzbrojonych mężczyzn rozpoczął się, gdy w niedzielę wczesnym rankiem podczas patrolowania granicy z Serbią zginął policjant Afrim Bunjaku. Jego posterunek został zaatakowany z różnych stron przy użyciu broni ciężkiej. Jeden z jego kolegów został ranny.

Kosowo ogłosiło poniedziałek dniem żałoby po śmierci Bunjaku. Flagi na budynkach publicznych w Prisztinie opuszczono do połowy masztu. Premier Albin Kurti oskarżył władze Serbii o finansowanie i wysyłanie uzbrojonych ludzi do Kosowa. Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić zaprzecza zarzutom o podżeganie do przemocy.

Napięcie w regionie rośnie od czasu starć w północnym Kosowie, do których doszło w maju. Rannych zostało wówczas ponad 90 żołnierzy sił pokojowych NATO i około 50 serbskich demonstrantów.

Etniczni Albańczycy stanowią większość w liczącym ok. 1,8 mln mieszkańców Kosowie. Ok. 50 tys. etnicznych Serbów zamieszkujących północ byłego terytorium Serbii nie akceptuje deklaracji niepodległości Kosowa z 2008 roku i uważa za stolicę swojego kraju Belgrad.