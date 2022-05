Administracja USA omawia z rządami sojuszniczymi możliwe sposoby eksportu zboża z Ukrainy, aby zapobiec kryzysowi żywnościowemu - twierdzi CNN. Stacja powołuje się na anonimowe źródła w amerykańskiej i europejskiej dyplomacji.

CNN: Stany Zjednoczone z sojusznikami szukają tras eksportu zboża z Ukrainy / Tomasz Wojtasik / PAP

"Stany Zjednoczone ściśle współpracują ze swoimi sojusznikami w celu znalezienia tras eksportu krytycznych dostaw zboża z Ukrainy" - informuje CNN. Jak zaznacza "to trudna sprawa, dlatego też administracja USA wraz z międzynarodowymi partnerami analizuje szeroki wachlarz możliwości bezpiecznego eksportu żywności koleją, morzem i powietrzem".



Zdaniem dyplomatów sprawa będzie jednym z głównych tematów rozmów podczas spotkania na forum ONZ. Rozmowy zaplanowano w środę i czwartek w Nowym Jorku. Będzie im przewodniczył sekretarz stanu USA Anthony Blinken.



Jak poinformował Ukrinform, stała przedstawiciel USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield przekazała, że administracja w Waszyngtonie współpracuje z Kongresem w celu przyjęcia pakietu "odpowiedzi na zagrożenia dla globalnego bezpieczeństwa żywnościowego".

Pakiet ma zapewnić 11 mld USD do wykorzystania w ciągu najbliższych trzech lat. Ambasador Linda Thomas-Greenfield relacjonowała także dyskusje na szczeblu międzynarodowym dotyczące możliwości utworzenia korytarzy humanitarnych dla transportu produktów spożywczych z Ukrainy.

"Polskie porty gotowe na ukraińskie zboże. Wąskie gardło to granica"

Porty przeładunkowe w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu gotowe są na przyjęcie ukraińskiego zboża - zadeklarował w poniedziałek wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Przyznał, że wąskim gardłem jest polsko-ukraińska granica, dodając, że trwają prace nad jej udrożnieniem.



Minister zaznaczył, że liczy również na dobrą współpracę w ramach potencjalnej nowej spółki, która miałaby wzmocnić współpracę między polskimi i ukraińskimi firmami transportowymi i de facto - jak podkreślił - zająć się przewozem ukraińskiego zboża, gromadzeniem odpowiednich wagonów, kontenerów i samochodów. "Tu jest to wąskie gardło; jeśli je pokonamy, to wtedy możemy mówić o sukcesie. Porty są gotowe, natomiast to nie w portach leży clou problemu, tylko granica. Musimy (ją) odblokowywać bardzo mocno" - stwierdził.



Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski zauważył, że Ukraina powinna eksportować 5 mln ton zboża miesięcznie dla uniknięcia zagrożenia globalnego bezpieczeństwa żywnościowego.





Kanada może wysłać statki do rumuńskich portów po ukraińskie zboże

Kanada chce pomóc w dostawach ukraińskiego zboża do Afryki i na Bliski Wschód. Może w tym celu wysłać swoje statki do portów Rumunii i sąsiednich krajów - powiedziała na początku tego tygodnia kanadyjska minister spraw zagranicznych Melanie Joly.



jak zaznaczyła, Kanada "jest nastawiona na rozwiązanie problemu" i zamierza uczestniczyć w "misji uwolnienia ukraińskiej pszenicy" - podała agencja The Canadian Press. Joly dodała, że kanadyjska minister rolnictwa Marie-Claude Bibeau uczestniczyła w spotkaniu ministrów rolnictwa krajów G7 dotyczącym stworzenia planu eksportu ukraińskiego zboża.