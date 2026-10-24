Stan najwyższej gotowości we Włoszech i Francji

RMF24

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Włoskie miasta, w tym Rzym i Mediolan, zostały postawione w stan najwyższej gotowości przed zaplanowanymi na dziś manifestacjami antyrządowymi. Podobne środki ostrożności wprowadzono we Francji, gdzie tydzień wcześniej doszło do gwałtownych zamieszek i grabieży. Władze obawiają się powtórki protestów, a na ulicach pojawiły się tysiące funkcjonariuszy policji oraz wojsko.

W stan najwyższej gotowości postawiono siły policji w Rzymie, Mediolanie i w innych włoskich miastach przed sobotnimi manifestacjami antyrządowymi. Władze obawiają się, że tak jak tydzień wcześniej, może dojść do zamieszek i aktów wandalizmu.

Tajemniczy Ruch 17 października

Protesty we Włoszech organizuje tzw. Ruch 17 października, o którym wiadomo niewiele poza tym, że powstał po brutalnych starciach w Mediolanie.

Wówczas doszło do ataków na policję, plądrowania sklepów i licznych zniszczeń, a wśród zatrzymanych dominowali nieletni. „Postanowiliśmy zmienić strategię protestów w miastach” - ogłosili organizatorzy w jednej z publikacji.

Ruch zapowiedział manifestacje w Rzymie, Mediolanie, Turynie, Genui, Florencji, Padwie, Bolonii i Bari. Władze obawiają się, że może dojść do powtórki zamieszek, dlatego w Mediolanie wzmocniono patrole policyjne i wojskowe, szczególnie w okolicach głównego dworca i centrum miasta.

Właściciele sklepów, zwłaszcza luksusowych butików, zabezpieczyli witryny panelami ochronnymi, a część salonów pozostanie zamknięta.

Rzym i Mediolan pod specjalnym nadzorem

W Rzymie bezpieczeństwa centrum miasta i głównych ulic handlowych strzec będzie 1500 policjantów. Funkcjonariusze będą korzystać z dronów i śmigłowców, a specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa monitorują media społecznościowe w poszukiwaniu potencjalnych zagrożeń.

W piątek służby zatrzymały około stu osób, z czego połowa to nieletni.

Francja: 70 tysięcy funkcjonariuszy na ulicach

Podobne środki bezpieczeństwa wprowadzono we Francji, gdzie tydzień wcześniej podczas protestów doszło do zamieszek i grabieży.

Władze zmobilizowały aż 70 tysięcy policjantów i żandarmów, czyli o 20 procent więcej niż podczas poprzednich manifestacji. Demonstracje organizują licealiści, studenci, związki zawodowe oraz grupy społeczne dotknięte rosnącymi kosztami życia.

W Paryżu zamknięte będą najważniejsze muzea, w tym Luwr i Musée d'Orsay, a 24 stacje metra zostaną wyłączone z ruchu. Handlowcy, obawiając się powtórki zamieszek, zabezpieczają sklepy i rozważają ich zamknięcie, mimo że weekend przed 1 listopada to tradycyjnie okres wzmożonego ruchu klientów.



Władze zarówno we Włoszech, jak i we Francji, apelują o spokój i zachowanie rozsądku.