​Kierowca miejskiego autobusu w Stambule wjechał w zatłoczony przystanek, a następnie zaatakował nożem osoby, które próbowały powstrzymać go przed ucieczką - poinformowała miejscowa policja. Łącznie rannych zostało 13 osób.

Do zdarzenia doszło w Stambule / ERDEM SAHIN / PAP/EPA



33-letni kierowca został zatrzymany przez policję. Mężczyzna próbował uciec z miejsca zdarzenia, ratując się skokiem do morza - przekazała w oświadczeniu policja.



Wśród poszkodowanych jest co najmniej sześć osób, w tym dwoje dzieci. Nie wiadomo, czy napastnik ranił nożem kogoś jeszcze.



Nie wiadomo też, czy mężczyzna wjechał w przystanek celowo, czy był to wypadek. W sprawie wszczęto dochodzenie.