Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński podkreślił, że także MSZ monitoruję sytuację na Odrze. "Również MSZ RP monitoruje tę sprawę; na moje polecenie przedstawiciele polskiego konsulatu w Ostrawie udają się na miejsce, aby wesprzeć Ministerstwo Klimatu i Środowiska w kontakcie z czeskimi służbami i dokumentowaniu sytuacji" - napisał Jabłoński.

Sztab kryzysowy w Polsce - śnięte ryby są wyławiane

Stawiamy zaporę i wyławiamy wszystkie śnięte ryby, które spływają do Polski Odrą od strony czeskiej - poinformował wojewoda śląski Jarosław Wieczorek po sztabie kryzysowym zwołanym w przygranicznych Chałupkach.

Wieczorek powiedział dziennikarzom, że pierwszy sygnał w sprawie śniętych ryb spływających Odrą do Polski z Czech do służb trafił przed godz. 11. Jak wyjaśnił, po przyjęciu tych informacji i spatrolowaniu rzeki niezwłocznie o tym zdarzeniu została poinformowana strona czeska.

Wojewoda podkreślił, że w działania na Odrze zostało zaangażowanych około stu osób, w tym sześćdziesięciu strażaków, a także sześć jednostek pływających Państwowej Straży Pożarnej, Wód Polskich i Straży Rybackiej. Po sztabie kryzysowym podjęliśmy decyzję o wyławianiu tych wszystkich śniętych ryb, które spływają od strony czeskiej oraz o stawianiu zapory, która ma na celu nieprzepuszczanie tych ryb w dół rzeki - przekazał Wieczorek.

Po Odrze w okolicach mostu cały czas pływa łódź. Jest w niej kilka osób, które co pewien czas wyławiają kolejne śnięte ryby. To nie są większe ławice, raczej pojedyncze osobniki, ale duże. Ich wyławianie ma trwać do wieczora - informuje reporter RMF FM.

Jak wyjaśnił Wieczorek, zaporę, która utrudni przepływ ryb, po swojej stronie będą stawiać także Czesi. Liczymy, że strona czeska po swojej stronie będzie mogła nam przekazać informację, co było powodem śnięcia ryb, które do nas, do Polski wpływają - powiedział wojewoda. Dodał, że do tej pory wyłowionych zostało 200 kg ryb.

Wojewoda zaznaczył, że również polskie służby prowadzą badania wody i śniętych ryb. Jak zaznaczył, na razie te najbardziej podstawowe parametry wody po stronie polskiej nie odbiegają od normy.

Śnięte ryby w Odrze w okolicach Chałupek / Marcin Buczek / RMF FM

Ryby zdechły z powodu braku tlenu?

Przyczyny pojawienia się śniętych ryb w Odrze, na jej czeskim odcinku, bada lokalny Inspektorat Środowiska z Ostrawy. Na miejscu pobierane są próbki. Według pierwszych nieoficjalnych ocen ryby zdechły z powodu braku tlenu, co wymaga potwierdzenia laboratoryjnego. Wyniki badań mają być znane w czwartek.

"U zbiegu Odry i Olzy odnotowano śnięcia ryb. Pracownicy CIZP (Czeskiej Inspekcji Ochrony środowiska) i Urzędu Dorzecza Odry są na miejscu razem z przedstawicielami Zarządu Wodnego w Boguminie. Zakres i przyczyna śmiertelności nie są jeszcze znane. Poinformowaliśmy stronę polską zgodnie z ustalonymi zasadami" - napisał minister środowiska Czech Petr Hladik po godz. 15.

Pobranie i badanie próbek potwierdza Czeska Inspekcja Ochrony Środowiska w Pradze. Jej rzecznik przekazał mediom, że wyniki badań laboratoryjnych, dotyczących przyczyn śnięcia ryb, będą znane w czwartek. Jak dowiedziała się PAP, na miejscu jest także przedstawiciel konsulatu generalnego RP w Ostrawie.

Inspektorzy poinformowali, że państwowa firma Dorzecze Odry, odpowiadająca za gospodarkę wodą, stara się natlenić wodę w Odrze i przystąpiła do częściowego zrzucania wód z dwóch zbiorników - Szance oraz Moravka.

Wody Polskie: Śnięte ryby z Czech w Chałupkach

Jak poinformowały wcześniej Wody Polskie, w środę przed południem pracownicy w czasie rejsu po Odrze na wysokości wodowskazu oraz starego mostu drogowego w miejscowości Chałupki spostrzegli na wodach granicznych z Republiką Czeską napływające bezpośrednio z terenu Czech śnięte ryby.

Wody Polskie poinformowały w komunikacie, że w sprawie kilkudziesięciu ryb różnych gatunków i różnej wielkości powiadomiono szereg urzędów. Interweniowano też w Czechach w sprawie weryfikacji źródła zdarzenia oraz podjęcie właściwych działań.

Służby pracują w terenie, kolejne zmierzają na miejsce - podały Wody Polskie, zaznaczając, że źródło śnięcia ryb nie znajduje się w Polsce.