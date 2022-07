Młoda para z Indii podczas swojego ślubu podpisała nietypowy "kontrakt", w którym zapisano, co wolno, a czego nie powinno robić po ślubie, aby w małżeństwie nie dochodziło do poważnych kłótni. Główny punkt zakazów dotyczył częstotliwości jedzenia pizzy przez pannę młodą - podaje BBC.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Tylko jedna pizza na miesiąc"- takie zobowiązanie zawarte zostało w kontrakcie ślubnym Shanti Prasad i Mintu Rai z Indii. Ich uroczysta ceremonia ślubna odbyła się w Guwahati, w północno-wschodnim stanie Assam.

Wideo z tego wydarzenia przyjaciele młodej pary udostępnili w mediach społecznościowych, które zaraz po opublikowaniu zaczęło cieszyć się ogromną popularnością. Film został obejrzany już 45 mln razy.

Ich pierwsza randka w restauracji z pizzą

Para poznała się pięć lat temu podczas studiów. Spędzali ze sobą coraz więcej czasu, aż stali się przyjaciółmi. Przyjaźń przerodziła się w miłość. W lutym 2018 roku para umówiła się na pierwszą randkę.

Poszliśmy do pobliskiego baru z pizzą. Wiedziałem, że muszę ją tam zabrać, ponieważ zawsze o niej mówiła - powiedział Mintu Rai. Bardzo lubię pizzę. Na randkach zawsze mówiłam, chodźmy ją zjeść - powiedziała Shanti Prasad.

Jednak wizyty w miejscach, gdzie serwowana jest pizza stały się coraz częstsze, a potrawa ta zaczęła nudzić się narzeczonemu Shanti. W związku z tym, między nimi zaczęło dochodzić do kłótni.

Narzekał na mnie, mówił naszym znajomym, że jest zirytowany, że za każdym razem musi jeść pizzę i to stało się przedmiotem żartów wśród wszystkich naszych przyjaciół - zaznaczyła Shanti.

Przyjaciele pary postanowili pomóc narzeczonym

Jej miłość do pizzy ustępuje tylko miłości do Mintu. Myślę, że myśli o pizzy w wolnym czasie, a nawet we śnie - mówi Raghav Thakur, przyjaciel pary.

Odkąd poznaliśmy się na studiach w 2017 roku, spędziliśmy razem tyle czasu i byliśmy bardzo blisko. Widzieliśmy, jak rozkwita ich romans i chcieliśmy zrobić dla nich coś wyjątkowego, coś, co zapadnie im w pamięci po ślubie. Więc wymyśliliśmy osiem punktów kontraktu ślubnego, które naszym zdaniem będą dla nich odpowiednie. Ponieważ ona jest maniakiem pizzy, umieściliśmy to na samym szczycie listy - powiedział BBC.

Umowa, która powstała tydzień przed ślubem, zawierała kilka innych warunków: Mintu musi gotować śniadania w niedziele, co 15 dni zabierać ją na zakupy, a na nocne imprezy może chodzić tylko w towarzystwie żony. Z kolei Shanti oprócz ograniczenia spożycia pizzy, musiała zgodzić się na codzienne chodzenie na siłownię i noszenie sari.

Nie mieliśmy pojęcia, że nasi przyjaciele zrobili to dla nas. Ale nasi koledzy z klasy naprawdę dobrze nas znają - mówi Shanti.