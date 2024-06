Jak informują słowackie służby ratunkowe, autobus został zniszczony w wyniku zderzenia, a lokomotywa stanęła w płomieniach. Na miejscu pracowały zespoły ratowników, skierowano też do akcji trzy śmigłowce medyczne. Pięć rannych osób przewieziono do szpitali m.in. w Bratysławie i Nitrze. Najbliższy szpital w Novych Zamkach ucierpiał w środowym oberwaniu chmury i nie mógł przyjmować rannych.



Wszystkie ofiary śmiertelne jechały autobusem, podobnie jak ranni, z wyjątkiem maszynisty czeskiej lokomotywy. Wśród rannych jest także - według słowackiego ministra spraw wewnętrznych - kierowca autobusu.



"W pociągu znajdowało się ponad 100 osób. Lokomotywę należącą do czeskich kolei obsługiwali czescy maszyniści" - przekazuje słowacka kolej. Z kolei lokalne media donoszą, według mieszkańców, sygnalizacja na tym przejeździe nie działała od dwóch dni.

W wypadku zginęło co najmniej pięć osób, jest też wielu rannych. Szef słowackiego MSW Matusz Szutaj Esztok powiedział, że jest jeszcze zbyt wcześnie by mówić o przyczynach tragedii.