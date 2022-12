Jak przypominał inny komentujący, rodzina Anny Frank złożyła wniosek o obywatelstwo holenderskie w 1939 roku, ale go nie otrzymała. Historia Anny Frank to tragiczna historia, która nie ma nic wspólnego z holenderską sławą - podkreślł inny komentator.



Anna Frank (1929-1945) przez dwa lata wraz z rodziną i czterema innymi Żydami ukrywała się przed niemieckimi narodowymi socjalistami w oficynie w Amsterdamie. To wtedy powstał jej pamiętnik, który stał się znany na całym świecie. W 1944 roku kryjówka została ujawniona, a jej mieszkańcy wywiezieni do obozów koncentracyjnych. Przeżył tylko ojciec Anny - Otto - przypomina dpa.