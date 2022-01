Znany belgijski chirurg plastyczny Jeff Hoeyberghs został skazany przez sąd w Gandawie na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na pięć lat. Chirurg usłyszał wyrok za "seksizm oraz podżeganie do nienawiści i dyskryminacji" ze względu na płeć. Sytuacja miała miejsce podczas gościnnego wykładu w 2019 roku.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W grudniu 2019 roku Hoeyberghs został zaproszony przez jedną z organizacji studenckich do wygłoszenia wykładu na uniwersytecie w Gandawie (UGent). Wystąpienie zostało następnie udostępnione w internecie, wywołując burzę oskarżeń o seksizm i pogardę dla kobiet.



Chirurg plastyczny przekonywał swoich słuchaczy m.in., że "kobiety chcą przywilejów w postaci męskiej ochrony i pieniędzy, ale nie chcą już rozkładać nóg".

Natomiast po tym, jak "kobiety dostały (od mężczyzn-przyp. red.) zmywarki i sprzątaczki, same stały się zbędne". Ostrzegał również, że mężczyźni nie mogą traktować kobiet "jak równych sobie, nie stając się ich niewolnikami".



Podczas wykładu Hoeyberghs ocenił też, że kobiety nie nadają się do zajmowania się nauką, ponieważ "zawsze pozwalają, by panowały nad nimi emocje", a więzienia, zakłady psychiatryczne i ośrodki rehabilitacyjne są "wypełnione dziećmi samotnych matek".



Do krajowego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (IEFH), który skierował sprawę do sądu, na Hoeyberghsa wpłynęło około 1500 skarg.



Oprócz kary więzienia w zawieszeniu sąd skazał chirurga na grzywnę w wysokości 8000 euro, zakaz sprawowania funkcji publicznych przez pięć lat oraz obowiązek zapłaty 1489 euro na rzecz Instytutu Równości Kobiet i Mężczyzn oraz 1000 euro na rzecz uniwersytetu w Gandawie.



Hoeyberghs nie był obecny na ogłoszeniu wyroku, ale napisał na Twitterze, że złoży apelację.