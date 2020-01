Co najmniej czternaście osób zginęło, a ponad 300 zostało rannych w trzęsieniu ziemi, które nawiedziło wschodnią Turcję - poinformowały władze. W wyniku wstrząsu zawaliło się wiele budynków. Szacuje się, że pod gruzami jest uwięzionych kilka osób. Hipocentrum trzęsienia o sile 6,5 znajdowało się na głębokości 10 km.

Są ofiary śmiertelne trzęsienia ziemi w Turcji / STR / PAP/EPA



Do trzęsienia ziemi doszło o godz. 20.55 czasu miejscowego (18.55 w Polsce). Epicentrum znajdowało się w pobliżu miasteczka Sivrice we wschodniej części prowincji Elazig, ok. 550 km na wschód od stołecznej Ankary.

Co najmniej 225 osób zostało rannych w prowincji Elazig, a 90 w sąsiedniej prowincji Malatya.

Gubernator Elazig - Cetin Oktay Kaldirim - powiedział telewizji NTV, że w tej prowincji zginęły trzy osoby. Kolejnych pięć osób zmarło w Malatya - podała agencja Anatolia, powołując się na gubernatora Aydina Barusa.

Turecki minister spraw wewnętrznych Suleyman Soylu powiedział telewizji NTV, że trwa akcja ratunkowa na miejscu zawalonego kilkupiętrowego budynku w mieście Maden w Elazig. Cuma Telceken z lokalnych władz przekazał, że pod dwoma zawalonymi budynkami w Maden może znajdować się siedem osób.

Minister poinformował też, że cztery lub pięć budynków zawaliło się w Sivrice. Tam też zostały ranne dwie osoby.

Szef resortu obrony Hulusi Akar powiedział dziennikarzom, że nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych w Sivrice, ale w trzęsieniu ziemi mogli zginąć mieszkańcy wiejskich obszarów wokół miasteczka. Zapewnił, że żołnierze pozostają w stanie gotowości. Na miejsce wysłano grupy ratowników - podała agencja Anatolia.

Wstrząsy oprócz Turcji były odczuwane też w Iraku, Syrii, Libanie, Izraelu.

Później wystąpiło kilka wstrząsów wtórnych, których siłę szacuje się na 5,1-5,4.

Było strasznie, przewróciły się na nas meble. Uciekliśmy na zewnątrz - powiedziała agencji AFP Melahat Can, mieszkanka miasta Elazig.

Turecka agencja zarządzania kryzysowego podała, że trzęsienie ziemi miało moc 6,8. Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC) oszacowało jego siłę na 6,9, a tureckie centrum sejsmologiczne Kandilli - na 6,5.

W 2010 roku w trzęsieniu ziemi w prowincji Elazig zginęły 42 osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych. Siłę wstrząsów oceniono wtedy na 6,1. Potem nastąpiło jeszcze ponad 30 wstrząsów wtórnych, z których najsilniejszy oszacowano na 5,5.