Silne trzęsienie ziemi w Peru. Są ofiary śmiertelne i ranni

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W niedzielę zachodnią część Peru nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,5. Zginęło co najmniej pięć osób, a ponad 20 zostało rannych. Wstrząsy doprowadziły do zawalenia się budynków i masowych ewakuacji. Trwają poszukiwania zaginionych.

W niedzielę mieszkańcy prowincji Huancayo w zachodnim Peru zostali zaskoczeni przez silne trzęsienie ziemi. Według amerykańskich służb geologicznych USGS epicentrum znajdowało się zaledwie 2 kilometry od miasta Sicaya, a ognisko wstrząsów ulokowane było na głębokości 10 kilometrów. Siła trzęsienia wyniosła 5,5 w skali Richtera.

Ofiary i zniszczenia

Lokalne władze potwierdziły, że w wyniku kataklizmu zginęło co najmniej pięć osób, a ponad 20 zostało rannych. Bilans ofiar może jednak wzrosnąć.

Służby ratownicze ewakuowały około 300 mieszkańców z zagrożonych domów. Wiele budynków zostało poważnie uszkodzonych, w tym kościół i klasztor, lub całkowicie się zawaliło.

Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Ratownicy przeszukują gruzowiska w poszukiwaniu ocalałych. Dokładna liczba poszkodowanych wciąż nie jest znana.

Peru na sejsmicznej mapie świata

Trzęsienia ziemi nie są w Peru rzadkością. Kraj ten leży w strefie tzw. Pacyficznego Pierścienia Ognia – obszarze o wyjątkowo wysokiej aktywności sejsmicznej i wulkanicznej. W 2007 roku w wyniku potężnego trzęsienia ziemi w prowincji Pisco zginęło blisko 600 osób.