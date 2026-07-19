RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Silne trzęsienie ziemi w Peru. Są ofiary śmiertelne i ranni

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 19 lipca (17:49)

W niedzielę zachodnią część Peru nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,5. Zginęło co najmniej pięć osób, a ponad 20 zostało rannych. Wstrząsy doprowadziły do zawalenia się budynków i masowych ewakuacji. Trwają poszukiwania zaginionych.

Silne trzęsienie ziemi w Peru. Są ofiary śmiertelne i ranni
Fot. HANDOUT/AFP/East News/ AFP PHOTO / PERU'S DEFENCE MINISTRY /East News
  • W niedzielę zachodnią część Peru nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,5.
  • Epicentrum wstrząsów znajdowało się 2 km od miasta Sicaya na głębokości 10 km.
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

W niedzielę mieszkańcy prowincji Huancayo w zachodnim Peru zostali zaskoczeni przez silne trzęsienie ziemi. Według amerykańskich służb geologicznych USGS epicentrum znajdowało się zaledwie 2 kilometry od miasta Sicaya, a ognisko wstrząsów ulokowane było na głębokości 10 kilometrów. Siła trzęsienia wyniosła 5,5 w skali Richtera.

Ofiary i zniszczenia

Lokalne władze potwierdziły, że w wyniku kataklizmu zginęło co najmniej pięć osób, a ponad 20 zostało rannych. Bilans ofiar może jednak wzrosnąć. 

Służby ratownicze ewakuowały około 300 mieszkańców z zagrożonych domów. Wiele budynków zostało poważnie uszkodzonych, w tym kościół i klasztor, lub całkowicie się zawaliło.

Zobacz wpis na X
Zobacz wpis na X

 

Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Ratownicy przeszukują gruzowiska w poszukiwaniu ocalałych. Dokładna liczba poszkodowanych wciąż nie jest znana.

Peru na sejsmicznej mapie świata

Trzęsienia ziemi nie są w Peru rzadkością. Kraj ten leży w strefie tzw. Pacyficznego Pierścienia Ognia – obszarze o wyjątkowo wysokiej aktywności sejsmicznej i wulkanicznej. W 2007 roku w wyniku potężnego trzęsienia ziemi w prowincji Pisco zginęło blisko 600 osób. 

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: trzęsienie ziemi Peru

Nie przegap

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: