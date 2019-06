Dwoje dzieci, cztery kobiety i mężczyzna utonęli, gdy transportująca ich łódź we wtorek wywróciła się u wybrzeży greckiej wyspy Lesbos - poinformowała grecka straż przybrzeżna. 57 osób udało się uratować, akcja ratunkowa trwa.

Zdjęcie ilustracyjne / QUIQUE GARCIA / PAP/EFE

Wielu migrantów stara się przedostać z Turcji do Grecji przez Morze Egejskie; jest to przeprawa krótka, lecz niebezpieczna, z uwagi na często występujące na tym akwenie złe warunki pogodowe.



W 2015 roku Turcja stała się jednym z głównych punktów przerzutowych dla ponad miliona migrantów, uciekających przez Morze Śródziemne do Unii Europejskiej; wielu z nich ucieka przed biedą i konfliktami na Bliskim Wschodzie i w Afryce.



Fala napływu migrantów została radykalnie ograniczona po zawarciu w 2016 roku porozumienia między Turcją i UE. Grecja twierdzi, że w 2018 roku zanotowano znaczny wzrost migrantów usiłujących dostać się na północ.



Turecka straż przybrzeżna uratowała w 2018 roku ponad 26,5 tys. migrantów, podjętych głównie z Morza Egejskiego. W pierwszych dniach 2019 roku Turcy uratowali już na swych wodach przybrzeżnych 94 migrantów.