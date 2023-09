Włoch Adamo Guerra w 2013 roku zostawił listy pożegnalne i zniknął, opuszczając żonę i dwie nastoletnie córki. Myślano, że popełnił samobójstwo, rzucając się do morza. Po 10 latach dziennikarze telewizji Rai 3 znaleźli go żywego w Grecji.

Mężczyzna został odnaleziony w Grecji (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

"Niestety nadszedł czas, by to zakończyć. Postaram się zrobić dobrze ten ostatni krok, by zaoszczędzić wam bólu z pogrzebem" - napisał 45-letni wówczas Guerra w liście do swoich rodziców. Podobne zostawił jednemu z kolegów i żonie, z którą był już wtedy w separacji. Przekonywał, że zaciągnął długi u niebezpiecznych ludzi i nie chce "sprawiać problemów rodzinie".

Od tamtej pory nie dawał znaku życia, nie kontaktował się z żoną Raffaellą Borghi ani córkami, które w momencie jego zaginięcia miały 16 i 12 lat - podkreśla dziennik "Corriere della Sera".

W 2014 roku prokuratura w Bolonii zamknęła dochodzenie, oceniając, że prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Podejrzewano, że rzucił się do morza z promu płynącego do Grecji. W kolejnych miesiącach karabinierzy kilkakrotnie wzywali Borghi i pokazywali jej ciała, buty czy ubrania wyrzucane na brzeg. Nigdy jednak nie zidentyfikowała ich jako należących do męża.

Po 10 latach okazało się, że mężczyzna żyje i mieszka w Grecji. Odnalazł go tam niedawno dziennikarz programu "Chi l’ha visto?", który zajmuje się poszukiwaniem zaginionych. Tak, to ja, Adamo - powiedział mu Guerra. Dopiero wtedy zdał sobie sprawę, że ma do czynienia z reporterem i uciął: "Wyłącz wszystko i odejdź!".

Według "Corriere della Sera" Rafaela otrzymała wskazówkę, że jej były mąż żyje, gdy w ubiegłym roku starała się o finalizację rozwodu. Prawnik przekazał jej, że osoba o nazwisku Adamo Guerra zarejestrowała się w Grecji w systemie dla Włochów mieszkających poza krajem.

On nie jest człowiekiem, nie jest ojcem - oceniła działanie byłego męża Borghi. Nasza starsza córka urodziła niedawno dziecko. Został dziadkiem, a nawet o tym nie wie - dodała.

Teraz Guerra może ponieść odpowiedzialność za swoje czyny. Portal telewizji Sky TG24 wyjaśnia, że choć mężczyzna miał prawo wyjechać z kraju, to miał też obowiązek utrzymywać swoje niepełnoletnie dzieci. Córki mogłyby też domagać się odszkodowania za straty moralne.

Według Sky TG24 Guerra nie odpowie natomiast za wszczęcie fałszywego alarmu i zmarnowanie policyjnych zasobów, ponieważ przestępstwo to przedawnia się już po czterech latach.