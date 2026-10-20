Ewakuacja części personelu ambasady z Ukrainy. Nagła decyzja Korei Południowej

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Władze Korei Południowej podjęły decyzję o wycofaniu części pracowników swojej ambasady w Ukrainie. Krok ten jest - jak podano - wynikiem braku „konstruktywnych” działań ze strony władz w Kijowie w trwającym sporze dyplomatycznym oraz obaw o bezpieczeństwo personelu w związku z ciągłymi atakami powietrznymi Rosji.

Korea Płd. ewakuuje część personelu placówki w Ukrainie

Rząd podjął decyzję o ewakuacji części personelu placówki dyplomatycznej, biorąc pod uwagę fakt, że po odwołaniu ambasadora w Ukrainie strona ukraińska nie podjęła żadnych konstruktywnych działań. Stało się tak również z powodu utrzymującego się w całym kraju zagrożenia atakami powietrznymi, co utrudnia zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom - oświadczył rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych w Seulu, Park Du Sun.

Doprecyzował, że na miejscu pozostanie charge d'affaires, aby utrzymać niezbędną komunikację pomiędzy stolicami. Placówki nie opuszczą też pracownicy konsularni, którzy w pełnym składzie będą kontynuować działania na rzecz ochrony przebywających tam obywateli Korei Płd.

Co najmniej 5 rosyjskich dronów 15 km od polskiej granicy. To bilans tylko ostatnich godzin Co najmniej 5 rosyjskich dronów zbliżyło się w ostatnich godzinach do polskiej granicy - dowiedział się reporter RMF FM. Wszystkie zaobserwowane jednostki to drony odrzutowe. Poruszały się z bardzo dużą prędkością. Zbliżyły się do polskiej granicy…

Kryzys stosunków Seulu z Kijowem

Decyzja to kolejne posunięcie południowokoreańskich władz świadczące o narastającym od września kryzysie w relacjach z Ukrainą. Spór dyplomatyczny rozpoczął się 23 września, gdy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski niespodziewanie ujawnił w wystąpieniu podczas debaty generalnej na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, że południowokoreańskim władzom przekazano dwóch wojskowych z Północy. Żołnierze ci zostali schwytani przez wojsko ukraińskie podczas walk toczonych w rosyjskim obwodzie kurskim w styczniu 2025 roku.

Prezydent Korei Płd. Li Dze Mjung oskarżył Kijów o złamanie tajnych ustaleń i zażądał publicznych przeprosin. Dokument przekazany później przez Kijów strona południowokoreańska uznała za niewystarczający. Jeszcze pod koniec września wiceminister spraw zagranicznych Park Jun Dzu wezwał na rozmowę ukraińskiego charge d'affaires Andrija Beszkina. Następnie, 8 października MSZ w Seulu poinformowało o odwołaniu ambasadora w Ukrainie.