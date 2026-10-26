Serbia wybrała. Koniec ery Vuczicia, „Lista Studencka” triumfuje

RMF24

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W niedzielnych przedterminowych wyborach parlamentarnych w Serbii „Lista Studencka – Studenci Zwyciężają” zdobyła 52,9 proc. głosów i 140 mandatów w 250-osobowym parlamencie. Taką informację podały w swoich ostatecznych prognozach organizacje monitorujące wybory CeSID oraz Ipsos.

Niedzielne wybory parlamentarne w Serbii przyniosły bezprecedensowy rezultat. Wspierana przez środowiska akademickie „Lista Studencka – Studenci Zwyciężają” zdeklasowała politycznych rywali, zdobywając ponad połowę głosów i 140 mandatów.

Rządowa lista „Aleksandar Vuczić – Zjednoczona Serbia” uzyskała 38,8 proc. poparcia i 103 mandaty. Pozostałe ugrupowania, w tym „Ivica Daczić – Czynnik Stabilności”, nie przekroczyły progu wyborczego, a do parlamentu weszły jeszcze tylko ugrupowania mniejszości narodowych.

Europa gratuluje i patrzy z nadzieją

Sukces „Listy Studenckiej” odbił się szerokim echem w Europie. Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa oraz szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen nie kryli uznania dla wysokiej frekwencji i demokratycznej dojrzałości serbskiego społeczeństwa. Wspólnie zadeklarowali gotowość do wsparcia reform w zakresie praworządności, wolności mediów i walki z korupcją.

Europejska komisarz ds. rozszerzenia Marta Kos podkreśliła, że to nowy początek w relacjach Serbii z Brukselą. Drzwi do UE są otwarte i jesteśmy gotowi, by wspólnie iść naprzód – zadeklarowała.

Gratulacje popłynęły także z sąsiednich krajów. Premier Węgier Peter Magyar zapewnił o wsparciu dla nowego rządu w Belgradzie, a liderzy Czarnogóry – prezydent Jakov Milatović i premier Milojko Spajić – wyrazili nadzieję na budowanie przyjaznych i partnerskich relacji opartych na wspólnych europejskich wartościach.

Przegrani uznają porażkę

Aleksandar Vuczić, były prezydent i kandydat na premiera, już w niedzielę przyznał się do przegranej. To symboliczny koniec pewnej epoki w serbskiej polityce i początek nowego rozdania.