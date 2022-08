​Saudyjski biznesmen Mohammed al-Qahtani zasłabł i upadł podczas wystąpienia na scenie forum arabsko-afrykańskiego w Kairze. Mężczyzna zmarł.

Do zdarzenia doszło podczas przemowy al-Qahtaniego w Kairze. Według różnych doniesień, miał on chwalić albo prezydenta Egiptu Abda Fattaha el-Sisiego, albo przywódcę Zjednoczonych Emiratów Arabskich Mohammeda bin Zayeda. W pewnym momencie upadł.

Uczestnicy konferencji początkowo byli zdziwieni i nie wiedzieli co się dzieje, jednak po chwili pospieszyli mu z pomocą. Niestety, mężczyzna zmarł.

Przyczyny śmierci będą wyjaśniane. Według wstępnych informacji, mężczyzna miał zawał serca. Jego ciało zostanie przetransportowane do Arabii Saudyjskiej, gdzie zostanie pochowany.

Nie jest do końca jasne, kim był al-Quhtani. Najczęściej pojawiającą się wersją jest, że na forum reprezentował firmę Al Salam Group Holding, według niektórych doniesień był prezesem zarządu, choć takiej informacji nie można znaleźć na stronie grupy. Mohammed al-Qahtani miał na stałe mieszkać w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Pojawiły się także informacje, że al-Quhtani był ambasadorem Arabii Saudyjskiej, czemu jednak zaprzeczono.

Niektóre media w ogóle pomyliły ludzi i łączą al-Quhtaniego z Kairu np. z Mohammadem Fahadem al-Qahtanim, działaczem praw człowieka, skonfliktowanym z saudyjskim reżimem. To nie jest ta sama osoba. Pomyłka bierze się z tego, że Mohammed to częste imię nadawane w społecznościach muzułmańskich (ze względu na Mahometa), a "al-Quhtani" to nazwisko określające Arabów z południa.