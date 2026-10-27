Samolot zawrócił 10 minut po starcie. Powodem niepokojący SMS pasażera

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Samolot United Airlines lecący z Las Vegas do Newark w stanie New Jersey zawrócił około 10 minut po starcie. Powodem był SMS, jaki miał wysłać jeden z pasażerów. 25-letni mężczyzna został aresztowany zaraz po wylądowaniu maszyny.

Alarm na pokładzie samolotu United Airlines

Do zdarzenia doszło w sobotę 24 października. Samolot United Airlines wystartował z międzynarodowego lotniska Harry’ego Reida w Las Vegas i miał dotrzeć do Newark w stanie New Jersey.

Dane serwisu Flightradar24 pokazują, że maszyna zawróciła około 10 minut po starcie, gdy przelatywała nad Arizoną. Na pokładzie znajdowało się 157 pasażerów.

Z ośmiu nagrań rozmów z kontrolą ruchu lotniczego, do których dotarł amerykański serwis CBS News, wynika, że samolot zawrócił z powodu podejrzenia zagrożenia terrorystycznego.

Pasażer nie zdaje sobie sprawy z tego, co się dzieje. Stewardesa widziała, jak pisał SMS-a, że zamierza porwać samolot - powiedział pilot w rozmowie z kontrolerem ruchu lotniczego.

Wprowadziliśmy procedury bezpieczeństwa i zawróciliśmy do Las Vegas. Nie musieliśmy stosować żadnych środków przymusu. Pasażer współpracuje, ponieważ nie jest świadomy sytuacji – powiedział pilot, zgodnie z przytoczonym nagraniem.

Kontroler odpowiedział: Doskonale. Cieszę się, dziękuję.

Pilot wyjaśnił, dlaczego lądowanie trwało dłużej

Powrót do Las Vegas wymagał odpowiedniego przygotowania maszyny do lądowania. Pilot poinformował kontrolę ruchu lotniczego, że załoga nie może od razu rozpocząć lądowania na międzynarodowym lotnisku Harry’ego Reida w Las Vegas. Samolot musiał najpierw zużyć część paliwa, aby zmniejszyć swoją masę.

Przepraszamy, że trwało to tak długo, ale samolot jest znacznie cięższy, niż powinien być podczas lądowania. Próbujemy spalić nadmiar paliwa - wyjaśnił pilot.

Gdy maszyna wylądowała, na pasażera czekali już funkcjonariusze.

25-latek został aresztowany

W poniedziałek Departament Policji Las Vegas poinformował o aresztowaniu pasażera. Chodzi o 25-letniego Dantego Milne’a z Clifton w stanie New Jersey.

Mężczyzna został zatrzymany na międzynarodowym lotnisku Harry’ego Reida i usłyszał zarzuty związane z groźbami karalnymi lub przekazaniem fałszywych informacji dotyczących aktu terroryzmu.

Linie United Airlines potwierdziły, że samolot bezpiecznie wrócił do Las Vegas w niedzielę. Jak przekazano, decyzja o zawróceniu maszyny była podyktowana „względami bezpieczeństwa”. Sprawa jest wciąż badana.