Jak wyjaśnił urzędnik Pentagonu, samolot to nowy model F-35B, który należał do Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. F-35B leciał z Fort Worth w Teksasie do bazy sił powietrznych Edwards w Kalifornii.

Rozbił się po zatankowaniu paliwa w bazie sił powietrznych Kirtland w Nowym Meksyku.