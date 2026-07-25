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Samochód wjechał w tłum w Berlinie w Niemczech – przekazał dziennik „Bild”, cytowany przez agencję Reutera. Gazeta – powołując się na policję – podała, że nie żyje co najmniej jedna osoba, a 14 zostało rannych. Według służb część z poszkodowanych odniosło obrażenia zagrażające życiu.

Do zdarzenia doszło krótko przed godz. 22:00 w sobotę. Berlińska policja poinformowała, że kierowca białego samochodu potrącił kilka osób w parku Tiergarten. Dziennik „Bild” – powołując się na policję – przekazał, że w wyniku zdarzenia zmarła co najmniej jedna osoba (która początkowo była w stanie krytycznym), a 14 zostało rannych. Jednocześnie z policyjnego komunikatu wynika, że część poszkodowanych doznało obrażeń zagrażających życiu.

Berlin. Samochód wjechał w tłum/fot. CLEMENS BILAN / PAP/EPA

W policyjnym komunikacie przekazano również, że mundurowi rozpoczęli obławę za sprawcą bądź sprawcami. Dziennik „Bild” przekazał, że świadkowie, z którymi rozmawiał, widzieli, jak z pojazdu wysiadł mężczyzna i uciekł pieszo.

Do zdarzenia doszło w czasie, gdy w Berlinie miały miejsce wydarzenia związane z tzw. Christopher Street Day. To coroczne święto obchodzone między innymi przez społeczność LGBT, poruszające zagadnienia takie jak przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na odmienną orientację seksualną czy prawa osób LGBT. W tym czasie odbywają np. parady.

Jak przekazała agencja Reutera, przytaczając oświadczenie organizatorów, dalsze obchody Christopher Street Day, zostały odwołane.

Berlin. Samochód wjechał w tłum/fot. CLEMENS BILAN / PAP/EPA