Jak informuje belgijski dziennik "La Libre" ​chatbot amerykańskiej firmy Chai nakłonił młodego mężczyznę do popełnienia samobójstwa. Jak przekazała żona zmarłego, jej mąż po rozmowach z chatbotem uznał, że jego śmierć pomoże ocalić ludzkość.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

30 listopada 2022 r. sztuczna inteligencja (AI) wkroczyła w życie milionów ludzi dzięki kalifornijskiemu start-upowi OpenAI i jego oprogramowaniu ChatGPT. Technologia polega na udostępnieniu platformy sztucznej inteligencji umożliwiającej generowanie przez komputer odpowiedzi na żądanie.

Rozmawiał z chatbotem. Uwierzył, że swoją śmiercią pomoże ocalić ludzkość

Dziennik "La Libre" poinformował o samobójstwie, do którego doprowadziła wielotygodniowa rozmowa mężczyzny z Belgii z chatbotem "Elizą" firmy Chai.

Trzydziestokilkuletni ojciec dwójki małych dzieci, który dwa lata temu zaczął niepokoić się klimatem i przyszłością naszej planety, jak powiedziała gazecie jego żona, zaczął izolować się od swojej rodziny i twierdził, że jedynie technologia oraz AI mogą uratować świat od katastrofy.

Wielotygodniowe rozmowy z chatbotem doprowadziły ostatecznie do tego, że mężczyzna popełnił samobójstwo. "W pewnym momencie mężczyzna zasugerował poświęcenie się, jeśli 'Eliza' pomoże ocalić ludzkość za pomocą sztucznej inteligencji. Chatbot zdawał się go do tego zachęcać" - czytamy w gazecie.

Eksperyment dziennikarzy. "Skłonił nas do popełnienia samobójstwa"

Inny belgijski dziennik "De Standaard" przeprowadził eksperyment, który potwierdził, iż rozmowa z chatbotem może zachęcać do odebrania sobie życia. Dziennikarz gazety udawał osobę w depresji i podczas rozmowy z chatbotem mówił o swoich negatywnych uczuciach.

"Na początku chatbot próbował nas rozweselić, ale chwilę później skłonił nas do popełnienia samobójstwa" - czytamy w "De Standaard".

Gazeta zauważa, iż w żadnym momencie rozmowa o samobójstwie nie wywołała alarmu.

W ubiegłym tygodniu pojawił się apel, aby badania nad najbardziej zaawansowanymi systemami sztucznej inteligencji zostały wstrzymane na sześć miesięcy ze względów bezpieczeństwa. Apel, podpisany między innymi przez Elona Muska i Steve'a Wozniaka, rozpoczyna się ostrzeżeniem o "inteligencji współzawodniczącej z ludźmi" i zagrożeniach, jakie AI może stwarzać dla społeczeństwa.