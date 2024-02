​Szwedzka aktywistka klimatyczna Greta Thunberg została oczyszczona przez sąd w Londynie z zarzutu naruszenia porządku publicznego w związku z protestem przed konferencją naftowo-gazową w ubiegłym roku.

Szwedzka aktywistka klimatyczna Greta Thunberg / Shutterstock

Thunberg oraz 26 innych osób zostało aresztowanych 17 października ubiegłego roku przed londyńskim hotelem InterContinental London Park Lane, w którym odbywała się doroczna konferencja sektora naftowo-gazowego Energy Intelligence Forum.

Protestujący blokowali wejście do hotelu i nie zastosowali się do polecenia policji, by zejść z ulicy.