Dodała, że od wielu lat obserwuje sytuacja w Gruzji i wie, jak wyglądał ten kraj, gdy Saakaszwili obejmował władzę, a jak jest obecnie. Zależy mi na tym, aby Gruzja pozostała w rodzinie wolnych, demokratycznych państw. Tymczasem wiele spraw budzi mój niepokój - oświadsczyła.

W Strasburgu odbyła się też konferencja poświęcona byłemu prezydentowi Gruzji, zorganizowana przez Fotygę i europosłankę Miriam Lexmann (EPL), z udziałem rodziny Micheila Saakaszwilego. Do PE przyjechali m.in. syn prezydenta Eduard oraz amerykański prawnik Massimo D’Angelo.

Eduard Saakaszwili przekonywał, że na szczęście może widywać się z ojcem od czasu do czasu. Kiedy go widzę, czy to w więzieniu, czy w szpitalu, to jest satysfakcjonujące. Za każdym razem, gdy go widzę, widzę, że coraz bardziej upada, jest słabszy, bardziej chory i upośledzony. Osoba, która kiedyś była energiczna, ambitna, charyzmatyczna i niespokojna jakby powoli odchodzi w zapomnienie. To właśnie jako rodzina widzimy na własne oczy, dodatkowo bardzo niepokojące raporty medyczne przedstawiają nam bardzo zły obraz. Jest coraz gorzej - mówił.

Dodał, że nie uważa jednak, że sytuacja jest beznadziejna. Bo kiedy przyjeżdżamy do Brukseli czy Strasburga, widzimy solidne i rosnące poparcie z całego spektrum politycznego. (...) Prawdziwe porozumienie, że nie możemy pozwolić, aby mój ojciec umarł w więzieniu lub coś strasznego stało się z jego zdrowiem, a to bardzo podnosi na duchu i pomaga nam być silnymi. Rozwiązanie problemu złego stanu zdrowia mojego ojca i faktu, że jego życie jest w niebezpieczeństwie, jest dość proste. Prawnie istnieje realna szansa dla rządu gruzińskiego, aby postąpił słusznie i pozwolił mu na leczenie za granicą - dodał.

Prawnik byłego prezydenta Massimo D'Angelo ocenił sytuację jako tragiczną. Wiemy, że 75 proc. Gruzinów jest proeuropejskich, chce być częścią Unii Europejskiej, a to jest bardzo ważny fakt i oczywiście zdrowie prezydenta Saakaszwilego ma ogromne znaczenie. Mówimy o człowieku, który nadał krajowi tożsamość, który wszedł i dokonał niewiarygodnych zmian - zaznaczył.

Saakaszwili oskarżony o "nadużycie władzy"

Były prezydent został uwięziony 1 października 2021 roku po powrocie do Gruzji po ośmiu latach wygnania. Saakaszwili, który nie pokazywał się publicznie od siedmiu miesięcy, schudł w ciągu roku ponad 40 kg, w tym 25 kg tylko w ciągu ostatnich trzech miesięcy - wskazuje otoczenie byłego prezydenta.

Rozprawa w sądzie w Tbilisi przeciwko Saakaszwilemu ma się odbyć 14 grudnia. Od kilku tygodni odbywają się tam demonstracje zwolenników byłego prezydenta protestujących przeciwko próbie jego otrucia. Saakaszwili został oskarżony o "nadużycie władzy" przez nowe władze Gruzji, a w 2018 roku skazany zaocznie na sześć lat więzienia. Przebywał wówczas na Ukrainie, gdzie pełnił funkcje urzędowe i uzyskał obywatelstwo tego kraju.