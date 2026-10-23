Są nowe wieści o stanie zdrowia papieża. Ten wyjazd musi odwołać

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Najnowsze badanie klatki piersiowej papieża Leona XIV wykazało poprawę zgodną z oczekiwaniami po operacji raka płuca – poinformowali lekarze w biuletynie medycznym.

Opinię medyków przekazała agencja Reutera.

Zgodnie z zaleceniem lekarzy papież nie uda się 27 października do Asyżu. Watykan przekazał, że chodzi o konieczność uniknięcia podróży helikopterem.

Na ów dzień zaplanowano międzynarodowe spotkanie modlitwy o pokój, organizowane w 40. rocznicę historycznego „Ducha Asyżu”. 27 października 1986 roku św. Jan Paweł II zaprosił do miasta przedstawicieli różnych religii na wspólną modlitwę o pokój.

Papież przeszedł operację

Papież Leon XIV przeszedł niedawno operację usunięcia nowotworu płuca. Był to gruczolakorak płuca. Po operacji nie jest konieczne dalsze leczenie – zapewnili lekarze.

Ojciec Święty wrócił do Watykanu w sobotę. Stopniowo wznawiał codzienną aktywność. W środę spotkał się z tysiącami wiernych na audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra. Dziękuję za wasze wsparcie, za wasze modlitwy, dziękuję Bogu za jego wielkoduszność. Ponawiamy naszą ufność w dobroć i miłosierdzie Boga - mówił do zgromadzonych.

Trwają też przygotowania do podróży Leona XIV do Ameryki Południowej. Odbędzie się ona w dniach 6-17 listopada.