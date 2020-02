Rząd Arabii Saudyjskiej zatwierdził program zasiewania chmur - informuje gazeta „Arab News”. Cel - zwiększenie opadów o 20 procent. Królestwo jest jednym z najsuchszych państw na świecie.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Testy zostaną przeprowadzone w południowo-zachodniej części kraju. Jeśli zakończą się powodzeniem, proces zostanie wdrożony w całym królestwie - powiedział portalowi Al-Arabija Ajman Gulam z Głównego Urzędu ds. Meteorologii i Ochrony Środowiska.

Ministerstwo ochrony środowiska, gospodarki wodnej i rolnictwa podało, że program zasiewania obejmuje określone rodzaje chmur, wykorzystując ich właściwości fizyczne do stymulowania opadów. U podstaw takich chmur rozpylane są z ziemi lub przez samoloty związki chemiczne, m.in. jodek srebra, zamrożony dwutlenek węgla (tzw. suchy lód) czy sól. Przyciąga to do siebie wilgoć w chmurze, umożliwiając kondensację pary wodnej w wystarczająco duże krople, by wytworzyć w ten sposób opad deszczu.



Ministerstwo podkreśliło, że zasiewanie nie tworzy nowych chmur, a raczej wywołuje zmiany w procesach mikrofizycznych wewnątrz istniejących.



W Arabii Saudyjskiej rośnie zapotrzebowanie na wodę

Roczna suma opadów w Arabii Saudyjskiej wynosi mniej niż 100 milimetrów. Prawie 2,7 mld metrów sześciennych wody morskiej jest odsalanych każdego roku, co czyni z królestwa jednego z największych producentów wody odsalanej na świecie. Wciąż ok. 80-85 proc. zapotrzebowania pokrywane jest ze źródeł wód podziemnych. Prędkość wydobycia jest jednak większa niż szybkość wymiany, biorąc pod uwagę niskie opady.



Rosnące zapotrzebowanie wynika ze wzrostu liczby ludności w kraju, a także znacznego rozwoju w sektorach przemysłowym, energetycznym, transportowym, wydobywczym i rolniczym, w których zapotrzebowanie na wodę sięga prawie 24 mld metrów sześciennych rocznie.



Królestwo rozpoczęło badania nad rozsiewaniem chmur w 1976 roku we współpracy ze Światową Organizacją Meteorologiczną (WMO). Pierwsze eksperymenty odbyły się w 1990 roku w prowincji Asir na południowym zachodzie kraju. Kontynuowano je również w centralnych regionach królestwa, zwłaszcza w prowincjach Rijad, Kasim i Hail oraz na północnym i południowym zachodzie, z udziałem specjalistów saudyjskich i amerykańskich.



Według raportu WMO w 2016 roku 56 krajów przeprowadziło operacje zasiewania chmur.