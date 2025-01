1 stycznia 2025 roku zniesiona została kontrola na granicach lądowych z Bułgarią i Rumunią. Oba kraje starały się o wejście do pełnej strefy Schengen od chwili przystąpienia do UE w 2007 roku.

Dołączając do UE, Rumunia i Bułgaria przyjęły część przepisów Schengen, w tym dotyczących kontroli na granicach zewnętrznych Unii, współpracy służb policyjnych oraz stosowania sytemu informacyjnego Schengen. Nie były jednak pełnoprawnymi członkami strefy.



Pod koniec grudnia 2023 r. państwa członkowskie przyjęły decyzję o wprowadzeniu w tych państwach pozostałych zapisów Schengen oraz o zniesieniu od 31 marca 2024 r. kontroli na granicach wewnętrznych UE w powietrzu i na morzu. Dzięki tej decyzji 1 stycznia zniknęły również kontrole na granicach lądowych z Bułgarią i Rumunią.



Przez długi czas sprzeciw Austrii blokował pełne otwarcie granic z innymi państwami, które tworzą obszar swobodnego przemieszczania się osób, towarów, usług i kapitału. W listopadzie w Budapeszcie ministrowie spraw wewnętrznych Austrii, Bułgarii i Rumunii osiągnęli jednak porozumienie w tej kwestii.



Schengen to największa strefa swobodnego podróżowania na świecie. Po raz pierwszy kontrole graniczne zostały zniesione w 1985 roku między Francją, Niemcami, Belgią, Holandią i Luksemburgiem. Strefa obejmuje obecnie 29 krajów (25 z 27 państw członkowskich, a także Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię), zamieszkanych łącznie przez 420 mln osób. Jak dotąd nie zostały jeszcze zniesione kontrole na granicach wewnętrznych z Cyprem, do Schengen nie należy też Irlandia.