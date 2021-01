Ruch Black Lives Matter został nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla - poinformował w sobotę autor zgłoszenia norweski parlamentarzysta Petter Eide z Socjalistycznej Partii Lewicy.

Zdjęcie ilustracyjne / PA Wire / PAP/EPA

Kiedy zastanowiłem się, jakie najważniejsze wydarzenia dotyczące pokoju i konfliktów miały miejsce w ostatnim roku, to od razu przyszedł mi na myśl ruch Black Lives Matter. To niezwykle ważny, globalny ruch zwalczający niesprawiedliwość rasową - powiedział Eide.

Nominacje do tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla, której laureat zostanie ogłoszony przez Norweski Komitet Noblowski na początku października, przyjmowane są do 31 stycznia. Zgłoszenia pozostają tajne przez 50 lat, ale ich autorzy mogą je ujawniać.



Prawo zgłaszania kandydatur mają m.in. członkowie parlamentów narodowych oraz rządów, a także nobliści z lat ubiegłych.



W Szwecji w sobotę Ruch Black Lives Matter otrzymał Nagrodę Olofa Palmego w dziedzinie praw człowieka, przyznawaną przez fundację imienia byłego szwedzkiego premiera.



Członkowie założonej w 2013 roku w USA organizacja Black Lives Matter uważają, że rasizm, profilowanie rasowe (ang. racial profiling) przez policję, służby porządkowe, straż graniczną i brutalność policji wobec czarnoskórych zatrzymanych są "integralną częścią instytucjonalnego rasizmu" w Stanach Zjednoczonych, a więc preferencyjnego traktowania osób białych w wielu sferach życia zawodowego oraz np. przy sprzedaży mieszkań czy dostępie do dobrych szkół.



Ruch stał się znany na świecie po masowych protestach w USA, jakie miały miejsce w ubiegłym roku po śmierci na skutek interwencji policji czarnoskórego George'a Floyda.