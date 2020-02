Nowe perturbacje w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Najstarszy wnuk królowej Elżbiety II Peter Phillips i jego żona Autumn Phillips po 12 latach małżeństwa zdecydowali się na separację. Według "przyjaciół pary", na których powołuje się "The Sun", na decyzję Autumn Phillips o rozstaniu mógł wpłynąć niedawny "Megxit". Co więcej, rozmówcy tabloidu twierdzą, że 41-latka - idąc w ślady księcia Harry’ego i księżnej Meghan - może zechcieć przeprowadzić się wraz z córkami do swojej rodzimej Kanady.

