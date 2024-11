Rozpoczął się międzynarodowy szczyt klimatyczny COP29, podczas którego państwa ONZ poddadzą ocenie postępy radzenia sobie ze zmianami klimatu. Tegoroczna konferencja ma miejsce w Baku, stolicy Azerbejdżanu i potrwa do 22 listopada. Polskę reprezentować będzie prezydent Andrzej Duda.

W Azerbejdżanie rozpoczął się szczyt klimatyczny COP29 / PAP/EPA/IGOR KOVALENKO / PAP/EPA

Jesteśmy na drodze do upadku. I to nie są problemy przyszłości. Zmiany klimatu są dostrzegalne już tutaj. Musimy pokazać, że jesteśmy gotowi, by realizować cele, które sobie wyznaczyliśmy - oświadczył azerbejdżański minister ekologii Muchtar Babajew, który stoi na czele tegorocznej konferencji.