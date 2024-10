Rosyjski miliarder Roman Awdiejew sprzedał swoje akcje w Rossium Group. W związku z tym nie posiada on już żadnych aktywów w Rosji. Jak tłumaczył, zrobił to, by móc poświęcić więcej czasu swoim dzieciom, a ma ich aż 23.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock Swoje akcje Roman Awdiejew sprzedał innemu rosyjskiemu miliarderowi Siergiejowi Sudarikowi. Kwota transakcji nie została podana. "W wyniku tej sprzedaży nie mam już w Rosji żadnych aktywów ani projektów biznesowych. Ta decyzja pozwoli mi poświęcić więcej czasu swoim ukochanym, przede wszystkim dzieciom, oraz innym ważnym sferom mojego życia niezwiązanym z biznesem" - napisał na swoim profilu w mediach społecznościowych. Pod postem umieścił zdjęcie, na którym znajduje się z niektórymi ze swoich 23 dzieci. Jednak miliarder biologicznym ojcem jest tylko czwórki z nich. 19 zostało adoptowanych. Forbes szacuje majątek Awdiejewa na 1,2 mld dolarów. Rosjanin dorobił się go, sprzedając części do telewizorów w latach 80. XX wieku, gdy Związek Radziecki zaczął się rozpadać. Później zaczął importować komputery. W 1994 r. kupił Credit Bank of Moscow i rozszerzył działalność na rolnictwo, nieruchomości oraz leki. Zobacz również: Uniwersytet Cambridge: To żołnierze stworzyli pierwsze orkiestry dęte

