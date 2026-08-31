Rośnie liczba ofiar i zaginionych po powodzi w Nepalu. Trwają masowe pochówki

RMF24

Nepalska agencja ds. zarządzania kryzysowego (NDRRMA) poinformowała w poniedziałek na platformie X, że liczba ofiar śmiertelnych powodzi, która nawiedziła 26 sierpnia himalajski region przy granicy z Tybetem, wzrosła do 903. Odnotowano też gwałtowny wzrost liczby zaginionych - poszukiwanych jest obecnie ponad 4 tys. osób.

Według nepalskich władz obecnie nie ma kontaktu z 4247 osobami. Wśród nich jest 592 obcokrajowców. Z kolei liczba ofiar w Tybecie wzrosła do 16, a 546 uznaje się za zaginione. Uznaje się, że setki zaginionych to pracownicy nepalskich elektrowni wodnych, z których część pracowała w tunelach.

Do akcji poszukiwawczo-ratunkowej zaangażowano blisko 21 tys. funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa i wojskowych, wspieranych przez specjalistów ds. ratownictwa tunelowego z sąsiednich Indii i Chin.

Priorytetem służb jest obecnie dotarcie do wspomnianych zaginionych pracowników elektrowni wodnych, uwięzionych w sześciu podziemnych tunelach w dolinach rzecznych przy granicy z Tybetem. Ciężki sprzęt i wojskowe brygady ratownicze pracują w trybie ciągłym, torując drogę przez zwały błota i skał po tym, gdy żywioł odciął drogi dojazdowe i sparaliżował łączność. Działania ratowników utrudniają utrzymujące się opady deszczu.

Premier Nepalu Balendra Shah ocenił powódź jako „bezprecedensową i niszczycielską katastrofę naturalną”. „Mimo złej pogody, trudnego terenu i ciągłych zagrożeń, z determinacją idziemy naprzód, aby ratować życie naszych obywateli” – napisał szef rządu w niedzielę wieczorem na Facebooku.

Uratowano 5-letnią dziewczynkę, trwają masowe pochówki ofiar

Dotychczas w całym kraju zdołano uratować 10 451 poszkodowanych osób. Wśród ocalałych znalazła się pięcioletnia Manisha, która przetrwała pod gruzami zawalonego domu w dystrykcie Rasuwa przez ponad 60 godzin. Ratownicy - jak relacjonują lokalne media - początkowo myśleli, że słyszą uwięzionego kota. Po trwającej dwie godziny akcji wydobyli wycieńczoną dziewczynkę, która z urazami twarzy i pleców powoli wraca do zdrowia w szpitalu w stolicy kraju, Katmandu.

Z uwagi na rosnące zagrożenie epidemiologiczne i przepełnienie lokalnych kostnic, nepalskie władze rozpoczęły masowe pochówki nieznanych z nazwiska ofiar. Jak podała agencja Reutera, ciała trafiają do zbiorowych grobów w lesie Devghat w dystrykcie Ćitwan, blisko 200 km od zrównanej z ziemią doliny Rasuwa. Przed złożeniem ciał w ziemi nepalskie służby, wspierane przez specjalistyczny zespół medycyny sądowej z Indii, pobierają próbki DNA i szczegółowo katalogują lokalizację każdego grobu. Ma to umożliwić późniejszą identyfikację ciał przez rodziny, które zjeżdżają z dalekich dystryktów w poszukiwaniu swoich bliskich.

Powódź w Nepalu

W minioną środę, 26 sierpnia, w graniczącym z Chinami nepalskim dystrykcie Rasuwa zeszła wielka lawina błotna w wyniku zerwania się fragmentu lodowca na jednej z himalajskich rzek. Amerykańska służba geologiczna USGS podała, że osuwisko wywołało wstrząs sejsmiczny o magnitudzie 5,2 oraz powodzie błyskawiczne, które spłynęły dolinami zarówno po nepalskiej, jak i chińskiej stronie granicy.

Władze kontrolowanego przez Chiny Tybetu poinformowały dotychczas o 16 zabitych i 546 osobach poszukiwanych, w tym 261 obcokrajowcach z 23 państw. Oznacza to, że bilans ofiar śmiertelnych środowej tragedii wynosi już 919.