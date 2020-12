Holenderski związek chirurgów plastycznych alarmuje, że coraz więcej osób poważnie rani sobie ręce, rozcinając awokado - informuje dpa. Lekarze ostrzegają, że uraz znany jako "ręka awokado" może być trwały i zalecają usuwanie pestki owocu łyżką, nie nożem.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Często widzimy, że uszkodzone lub nawet przecięte zostały nerwy palców - powiedziała chirurg z Amsterdamu Annekatrien van der Kar. Ostrzegła, że efektem takiego zranienia może być trwałe uszkodzenie ciała.

Wielu konsumentów awokado usuwa twardą pestkę owocu ostrym nożem, który może się jednak ześlizgnąć i zranić dłoń lub palce - opisuje agencja.



Związek chirurgów nie podał dokładnych danych dotyczących tego typu wypadków. Ostrzegł jednak, że ich liczba wzrasta wraz z popularnością awokado, a każdego tygodnia do wielu lekarzy trafia po kilku pacjentów z ranami odniesionymi przy krojeniu tych owoców.



Według badań amerykańskich, w USA rocznie notuje się ok. 8 tys. "ofiar awokado".



Stowarzyszenie apeluje więc do konsumentów o usuwanie pestki awokado łyżką, nie nożem. Producentom i supermarketom zaleca zaś umieszczenie na opakowaniach ostrzeżeń przed potencjalnymi skaleczeniami.