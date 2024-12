Rosja uruchomiła most powietrzny ze wschodnią Libią, a dokładnej z bazą lotniczą Al-Chadimd, która jest dla Moskwy kluczowym punktem tranzytowym, używanym do przerzucania sprzętu i personelu do kopalni kontrolowanych przez najemników z Grupy Wagnera.

Rosyjskie samoloty wojskowe / ALEXEY ERESHKO/AFP/East News / East News Śledzący loty samolotów włoski portal Itamilradar, poinformował o dwóch maszynach Ił-76TD, które w ostatnim tygodniu odbyły kilka lotów między Rosją a wschodnią Libią. Samoloty te należą do rosyjskiego ministerstwa sytuacji nadzwyczajnych i są wykorzystywane głównie w misjach resortu obrony. Jak zauważa portal, jest to kolejny dowód na to, że Rosja, zwłaszcza po upadku reżimu Baszara al-Asada w Syrii, koncentruje się na wschodniej części Libii. Władze na Kremlu chcą tam rozbudować bazę lotniczą Al-Chadim, a także utworzyć bazę morską w Tobruku. Loty samolotów Ił-76TD były możliwe dzięki Turcji, która - jako jedyny kraj członkowski NATO - nie zamknęła swojej przestrzeni powietrznej dla rosyjskich samolotów. Al-Chadim jest dla Moskwy istotnym punktem tranzytowym. Służy on do przerzucania sprzętu i pracowników do kopalni w Republice Środkowoafrykańskiej, z której wywozi się wydobyte złoto. Robotnicy są tam kontrolowani przez najemników z Grupy Wagnera. Jak podaje portal zajmujący się śledzeniem działalności rosyjskich najemników - AllEyesOnWagner - Rosja przemyca z bazy również broń objętą embargiem do Sudanu, w którym od 18 miesięcy trwa wojna domowa. Rozmowy z Syrią Jak zauważa Itamilradar, w sobotę w Libii wylądował rosyjski samolot transportowy, który wcześniej stacjonował w bazie lotniczej Humajmim w prowincji Latakia w Syrii. Cytowany przez agencję Reutera syryjski urzędnik ds. bezpieczeństwa poinformował, że w najbliższych dniach do Libii zostaną przeniesione kolejne rosyjskie samoloty. Rosja zadeklarowała, że prowadzi rozmowy z syryjskimi rebeliantami, którzy obalili Asada i liczy na utrzymanie swoich baz wojskowych w Syrii. Moskwa twierdzi, że jest to niezbędne w celu kontynuowania walki z "międzynarodowym terroryzmem". 12 grudnia agencja Bloomberga informowała, że władze na Kremlu są bliskie porozumienia z syryjskimi władzami tymczasowymi. Dodatkowo Rosja twierdzi, że wypracowała już "nieformalną" umowę, która pozwoliłaby jej zachować obie bliskowschodnie bazy. Mimo to od 13 grudnia Rosjanie ewakuują ze swoich baz w Syrii kluczowy sprzęt, o czym świadczą zdjęcia satelitarne. Reuters informuje, że o ile najważniejszy ekwipunek zostanie przeniesiony ze stref zagrożonych, personel wojskowy na razie pozostaje w kluczowych lokalizacjach kontrolowanych przez Moskwę w Syrii. Zobacz również: Gruzini protestują grając w piłkę na ulicach. Kolejne grupy dołączają do demonstracji

